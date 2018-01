VĒRTS IZMĒĢINĀT: Diēta artrīta gadījumā

No reimatoīdā artrīta, kas kādreiz bija tikai «omīšu un opīšu slimība», mūsdienās cieš gados arvien jaunāki cilvēki. Kāpēc? Tāpēc, ka dzīvojam un ēdam nepareizi.

Reimatoīdais artrīts ir iekaisuma slimība, ko izraisa imūnā sistēma. Pasaules veselības organizācija ziņo, ka pavisam pasaulē no šīs slimības cieš 23,7 miljoni cilvēku. Procesa sākumā iekaisums skar locītavas - tās sāp, ir pietūkušas, naktīs un no rītiem locītavās ir stīvums, kas dienas laikā mazinās vai izzūd. Retāk un smagākos gadījumos slimības procesā var tikt iesaistīti iekšējie orgāni, asinsvadi un nervi. Tiek skartas ne tikai locītavas, bet arī locītavu tuvumā esošās saites, cīpslas, muskuļi un nervi - šo struktūru bojājums izraisa locītavu deformācijas. Slimība var sākties jebkurā vecumā, taču pārsvarā ar to slimo cilvēki vecumā no 25 līdz 55 gadiem, bet no tās nav pasargāts neviens.

Parasti sāpes ir galvenais slimības simptoms, taču viena no efektīvākajām locītavu sāpju novēršanas stratēģijām ir nevis pretsāpju līdzekļu lietošana, bet gan pareizs uzturs. Izslēdzot no uztura produktus, kas kaitē locītavām, var ievērojami samazināt iekaisumu un sāpes, samazināt tūsku un atbrīvoties arī no liekā svara. Piedāvājam TOP 9 produktus, ko neiesaka artrīta gadījumā.

1.

OGĻHIDRĀTI

Ogļhidrātus bagātīgi satur visu veidu konditorejas izstrādājumi, saldumi, ievārījumi, džemi, dažādas mērces un saldināti gāzēti dzērieni. Pārlieku liela ogļhidrātu uzņemšana palielina ķermeņa liekā svara risku, kam seko asinsrites traucējumi locītavās. Tādējādi locītavas saņem mazāk barības vielu, un tā ir laba augsne artrīta attīstībai.

2. DZĪVNIEKU VALSTS PRODUKTI

Dzīvnieku izcelsmes produktu sastāvā ir arahidonskābe, kas, nonākot cilvēka ķermenī, sadalās eikozanoīdos. Pēdējie ir iemesls locītavu iekaisumam un svara pieaugumam. Vissliktākā šajā gadījumā ir cūkas un liellopu gaļa.

3.

GLUTĒNS

Glutēns, kas atrodams kviešos, rudzos, miežos un auzās, var izraisīt locītavu iekaisuma slimības. Daudzi pētījumi liecina, ka cilvēki ar reimatoīdo artrītu, kuri no savas ēdienkartes ir izslēguši glutēnu saturošus produktus, pilnībā izveseļojas.

4.

PIENA PRODUKTI

Piena produktu izslēgšana no uztura jāapsver individuāli, ņemot vērā katra organisma īpašības. Jo piens un piena produkti ir svarīgs kalcija un D vitamīna avots, kas palīdz stiprināt kaulus, novērš lūzumus un citas locītavu problēmas. Tomēr šo produktu izslēgšana no uztura palīdz arī samazināt artrīta simptomus.

5. STIPRA KAFIJA UN TĒJA

Kofeīns izskalo kalciju no organisma, un tas savukārt var veicināt artrīta attīstību vai - artrīta gadījumā pasliktināt tā gaitu.

6.

CEPTS ĒDIENS

Cepts ēdiens nav veselīgs nevienam, jo īpaši - cilvēkiem, kuri cieš no artrīta.

7.

NAKTEŅI

Kartupeļi, tomāti, baklažāni un paprika - visi šie dārzeņi pieder pie nakteņu dzimtas. To sastāvā esošais alkaloīds solanīns ietekmē nervu sistēmu, un tas ir vainojams ne vien pie galvassāpēm un bezmiega, bet arī locītavu sāpju gadījumā.

8.

ALKOHOLS

Alkohols pasliktina slimības gaitu, palielinot iekaisumu procesus locītavu audos. Vienlaikus samazinās kālija līmenis asinīs, kas savukārt veicina tūskas veidošanos. Slimības saasināšanās laikā kategoriski aizliegts lietot alkoholu kopā ar pretsāpju medikamentiem.

9.

VĀRĀMAIS SĀLS

Vārāmis sāls ir locītavu lielākais ienaidnieks. Tas veicina sāļu uzkrāšanos locītavās, pazemina kaulu masu, veicina tūskas un iekaisuma rašanos, palielina sāpes.