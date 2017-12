Modes pasaulē arvien pieprasītākas kļūst "plus-size" modeles

Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem modes un izklaides centrā Rīga Plaza notika unikāla modes skate - Celebrate My Size. Projektā piedalījās plus-size modeles gan no Latvijas, gan ārvalstīm, kas demonstrēja apģērbus no jaunākām plus-size kolekcijām, kas pieejamas Rīga Plaza veikalos. Modes skate bija Venera Project noslēgums, kurā piedalījās 19 sievietes no Latvijas, lai iedvesmotos pozitīvām pārmaiņām savā ķermenī.

Dzīvesstila veidošanas projekts sievietēm ar plus-size apģērba izmēru Venera Project sadarbībā ar modes un izklaides centru Rīga Plaza, organizēja vēl nebijušu modes skati ar ‘plus-size’ modelēm. Šīs skates mērķis bija parādīt jaunākās stila tendences no plus-size apģērbiem, jo ikdienā daudzām šāda izmēra sievietēm sagādā grūtības saprast un atrast tās īstās vietas un veikalus, kur nopirkt modernu apģērbu.

Modes industrija ilgus gadus bija "pagriezusi muguru” šāda tipa sievietēm, jo dominēja uzskats, ka modelēm jābūt pārmērīgi tievām. Projekta vēstnese plus-size modele Katerina Strogonova šo projektu uzsāka, jo uzskata, ka šie laiki jau ir mainījušies, un beidzot modes pasaule ir pieņēmusi arī šāda veida sievietes gan kā modeles, gan kā savus patērētājus. Piemēram, 2017. gadā Francijā pieņēma likumu, kas aizliedz par modelēm strādāt pārāk tievām sievietēm, jo tas esot bīstami veselībai. Kā arī pasaulē jau pazīstamā plus-size modele Ešlija Grehema ir viena no pelnošākām modelēm. Projekta autore Katerina norāda: "Maldīgi bija arī domāt, ka šīs sievietes ir sevi "palaidušas” vai nepievērš pietiekamu uzmanību savam svaram, tā tas nav. Mūsu ķermeņa izmēri atšķiras arī pēc kaulu un muskuļu uzbūves, citiem tie ir mazāki, citiem lielāki. Sievietes tipu, kam ir lielāka un platāka kaulu uzbūve sauc par endomorfo ķermeņa tipu. Šis tips ir tieši tas, ko mēs bieži redzam grieķu tēlnieku skulptūrās un lasām dzejnieku dzejoļos, kā viņi apraksta savas mūzas. Piemēram, savā laikā arī Merilina Monro tika pieskaitīta pie šī tipa un tāpēc arī bija mūza daudziem māksliniekiem. Mūsdienās pie šī tipa varētu arī pielīdzināt dziedātāju Bejonsi.”

"Mūsu projekta mērķis ir iedvesmot plus-size sievietes pozitīvām pārmaiņām. Iemācīt mīlēt un rūpēties par sevi. Parādīt kādas stila tendences piestāv šādam ķermeņa tipam. Visi projekta pirmie mēneši bija intensīvs darbs ne tikai ar sevi, bet arī priekš sevis. Ceru, ka nākamajos projektos arvien lielāks skaits sieviešu uzņemsies šo piedzīvojumu. Mūsu mērķis ir strādāt pie pirmās plus-size modeļu aģentūras Latvijā, kas pakalpojumus varētu arī nodrošināt ārpus valsts robežām,” informē projekta autore Katerina Strogonova.