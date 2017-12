REDZ, KĀ: Dzīvesveids vainīgs 4 no 10 vēža gadījumiem

Smēķēšana, nepareizs uzturs un citi neveselīgi dzīvesveida faktori saistīti ar četriem no desmit vēža gadījumiem, atsaucoties uz Amerikas Vēža biedrības datiem, ziņo USA Today.

Caurlūkojot 1,57 miljonus vēža gadījumu, pētnieki aplēsuši, ka 42% no tiem saistīti ar novēršamiem riska faktoriem, tāpat arī 45,1% no nāves gadījumiem, kuru cēlonis bijis vēzis. Līderis kaitīgo ieradumu vidū ir smēķēšana - ar to saistīti 80% no visiem plaušu vēža un 74% no balsenes vēža gadījumiem, kā arī 19% no visiem vēža gadījumiem kopā un 29% no vēža izraisītiem nāves gadījumiem. Pārējie faktori, kam konstatēta saistība ar vēzi, ir liekais svars, alkohola lietošana un ultravioletais starojums. Visi šie faktori ir novēršami vai vismaz ierobežojami.