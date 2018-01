Vai tas var būt? Čiekurkalnā neesot nevienas "normālas" pieturvietas

Rīgas Čiekurkalna biedrība sociālajos tīklos publicējusi viedokli, kuram ir grūti noticēt. Čiekurkalnā joprojām neesot nevienas labiekārtotas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Atbildot uz komentāru par to, ka Rīgā esot 1952 pieturvietas, no kurām piecu gadu laikā modernizētas tikai 300, biedrība sarkastiski norāda- vecā parauga pieturas Čiekurkalnā esot tikušas demontētas pirms vairākiem gadiem, taču to vietā jaunas, modernas joprojām nav uzstādītas. Patiesībā, vietā neesot atlikts vispār nekas.