Rīga ieradies Japānas premjers Abe; noteikti ievērojami satiksmes ierobežojumi  

Sakarā ar Japānas premjerministra Šindzo Abes vizīti vairākās vietās Rīgā tiks slēgta vai ierobežota satiksme.

Tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, izņemot operatīvo transportu, diplomātiskā korpusa transportlīdzekļus un transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm - no plkst.7 līdz 12.45 Aspazijas bulvāra kreisajā pusē, 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Teātra ielu un Zigfrīda Annas Meierovica bulvāra labajā pusē un 50 metru garā posmā no Kaļķu ielas virzienā uz Smilšu ielu.

Kā arī no plkst.7 līdz 12.30 Brīvības bulvāra labajā pusē, posmā no Apgabaltiesas ēkas līdz Elizabetes ielai, no plkst.7 līdz 15 Kuģu ielas labajā pusē, posmā no Trijādības ielas līdz ēkai Kuģu ielā 15. Nepieciešamības gadījumā atstātie transportlīdzekļi tiks pārvietoti uz tuvāko atļauto vietu, skaidroja domē.

Rīgas domē arī vērsa uzmanību, ka nepieciešamības gadījumā tiks ierobežota vai īslaicīgi slēgta transportlīdzekļu satiksme un gājēju kustība pie ēkas Brīvības bulvārī 36, Uzvaras bulvārī pie ēkas Mūkusalas ielā 3, pie ēkas Ķīpsalas ielā 6, Aspazijas bulvārī un Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī pie Brīvības pieminekļa un Brīvības pieminekļa laukumā, Rātslaukumā, Krišjāņa Valdemāra ielā, pie ēkas Jāņa Rozentāla laukumā 1 un Kuģu ielā, posmā no Trijādības ielas līdz ēkai Kuģu ielā 15.

Savukārt no plkst.9 līdz 15 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme un nepieciešamības gadījumā ierobežota gājēju kustība arī uz AB dambja.

Tikmēr sabiedriskā transporta satiksme un gājēju kustība pie delegācijas pārstāvju apmeklējamiem objektiem tiks regulēta atbilstoši nepieciešamībai.

Tāpat 13.janvārī tiks kontrolēta arī kuģošanas līdzekļu satiksme, proti, no plkst.9 līdz 15 Āgenskalna līcī starp Kuģu ielu un AB dambi, no plkst.11 līdz 11.45 Pilsētas kanālā, posmā no gājēju tilta pie Bastejkalna līdz gājēju tiltam pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas un no plkst.11.45 līdz 12.45 tiks slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Pilsētas kanālā, posmā no gājēju tilta pie Bastejkalna līdz gājēju tiltam pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas.