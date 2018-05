Sastrēgumi būs Rīgas ikdiena

Sastrēgumi sāksies jau šodien, kad Rīgas maģistrālajās ielās startē remonti. Sastrēgumi nemazināsies arī šīs nedēļas nogalē, kad galvaspilsētā notiks Lattelecom maratons. Un satiksmes sablīvējumi nesaruks arī nākamajā, aiznākamajā un vēl turpmākajos gados, jo tad tiks labotas citas ielas Rīgā, Vanšu tilts, kā arī uzsākts Rail Baltica projekts.

Pašvaldība brīdina, ka autovadītājiem maģistrālo ielu būvdarbu laikā jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, kā arī slēgtiem atsevišķiem ielu posmiem nakts stundās un brīvdienās. Plašāku informāciju par satiksmes ierobežojumiem var atrast internetā: riga.lv; rdsd.lv, kā arī Rīgas domes sociālo tīklu kontos.

Ušakovs aicina iedzīvotājus informēt, ja ielu remontu laikā pamana nejēdzības vai pārkāpumus.

Šīs vasaras ielu remonti būs Brīvības ielā posmā no Bruņinieku ielas līdz Gaisa tiltam, Kalpaka bulvārī no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Merķeļa ielā un Krasta ielā posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai.

Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs sacīja, ka ielu remontu laikā neērtības izjutīs visi - gan sabiedriskā, gan privātā transporta izmantotāji, gan kājāmgājēji un velobraucēji. Bet maģistrālās ielas citādi sakārtot nevar. Tāpēc viņš aicināja autovadītājus regulāri izlasīt informāciju par ielām un to posmiem, kur satiksme būs ierobežota, lai laikus izvēlētos citu maršrutu. Ja vēlamajā galapunktā pa apbraucamajiem ceļiem nokļūt nevar, tad šovasar braucienam jāierēķina ilgāks laiks.

Brīvības ielā posmā no Bruņinieku ielas līdz Gaisa tiltam ielas seguma atjaunošana notiks vienlaikus visa šī posma garumā. Autovadītājiem un velobraucējiem jārēķinās, ka brauktuve būvdarbu laikā tiks sašaurināta un ierobežots maksimālais braukšanas ātrums. Arī gājējiem pārvietošanās iespējas būvdarbu laikā būs ierobežotas posmos, kuros tiek veikti ietvju demontāžas darbi. Būvnieki šogad ir sagādājuši norobežojošās barjeras un remonta vietas netiks iezīmētas ar lentēm. Tādējādi gājējiem pārvietošanās būs norādīta precīzāk, un tā būs drošāka, ja vien paši gājēji neizdomās brist pa būvdarbu zonu.

Ušakovs aicina iedzīvotājus informēt, ja ielu remontu laikā pamana nejēdzības vai pārkāpumus.