Alga 1500 eiro mēnesī un 15 brīvdienas, bet nav, kas strādā

Sociālajā tīklā Facebook savu sašutumu par darbaroku trūkumu izteikusi Agneta N. Pat alga, kas krietni augstākā par vidējo valstī un fakts, ka jāstrādā vien 15 dienas mēnesī, negarantē jaunu darbinieku pieplūdumu.

"Man un manai ģimenei pieder restorāns. Jau mēnešiem ilgi mocamies atrast viesmīļus (un pavārus). Bet stāsts par viesmīļiem, kuru šajā valstī, acīmredzot, NAV! Un es tiešām nesaprotu, kāpēc?

Būt restorāna īpašniecei mazā uzņēmumā nenozīmē sēdēt skaistā kostīmiņā ar lakotiem nagiem pie MacBooka, malkojot kafiju. Mēs ar mammu aizpildām visus robus - gan apkalpojam klientus, gan vedam tomātus no Centrāltirgus... Pašas esam gan PR speciālistes, gan trauku mazgātājas vienā personā. Bieži pati esmu viesmīle, jo te kāda saslimst, te tiek “ieslēgta dzīvoklī” un tā tālāk.

Pēc kārtējās piespiedu maiņas esmu neizpratnē - kur ir problēma būt viesmīlei? Pēdējo reizi, kad strādāju, dzeramnaudās vien nopelnīju teju 100 eiro - PAR VIENU DIENU! PLUS alga un bonusi! OK, mans restorāns, mani klienti - strādāju no sirds, tāpēc arī dzeramnauda lielāka, BET te apsēdos un parēķināju - izdarot pusi no tā, ko daru es, pat visslinkākā viesmīle saņems 1500 eiro mēnesī (alga + dzeramnaudas).

Ekrānuzņēmums

Un tas vēl nav viss! Jāstrādā vien 15-16 dienas mēnesī - pārējās pilnīgi brīvas, lai baudītu vasaru, sauli, jūru. Jebkurš ofisa darbinieks par tādu algu un brīvdienām varētu tikai sapņot.

Pēc divu gadu darba restorānā man, iespējams, nekad mūžā, dodoties ceļojumos, nebūs jāmaksā par viesnīcu. Labais pievelk labo - mums ir vissuperīgākie klienti, kas pēc gardas maltītes teju lūdzas, lai viņus apciemo - arī viņi vēlas mūs iepazīstināt ar savu kultūru, kā nupat to izdarījām mēs.

Sociālās garantijas, gardas BEZMAKSAS pusdienas, ja bijusi gara diena - izsaucam meitenēm TAXI vai pašas aizvedam mājās.

Kāpēc nav viesmīļu? Meitenes tiešām dod priekšroku augstpapēžu kurpēm un ofisa krēslam - pat tad, ja par to saņem divreiz mazāk?" neizpratni pauž Agneta.