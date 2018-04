Ielu remontu sezona ieskriesies aprīļa beigās  

Pirmie ielu remonti ir jau sākušies, bet lielāku satiksmes paralīzi izraisīs Brīvības ielas seguma nomaiņa. Rīgas centrālajā ielā darbi varētu sākties aprīļa beigās vai maija sākumā, lēš Rīgas domes Satiksmes departamentā.

Pērn Brīvības ielā remonts netika pabeigts, brauktuvi un ietves atjaunoja posmā no Lāčplēša līdz Bruņinieku ielai, bet pārējais Brīvības ielas posms līdz Gaisa tiltam jāremontē šogad. Šogad segums tiks atjaunots vairākām Rīgas maģistrālajām ielām - Kalpaka bulvārī no Brīvības ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Merķeļa ielā un Krasta ielā posmā no Salu tilta līdz Ogres ielai. Satiksmes bremzēšanās būs neizbēgama.

Remontdarbi jau ir sākti Daugavas stadionam blakus esošajās ielās - Vagona, Ata un Augšielā, kā arī uz Augusta Deglava satiksmes pārvada. Autovadītājiem jāielāgo, ka šo ielu pārbūves dēļ līdz 14. jūlijam tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Augšielā pa atsevišķiem posmiem: līdz 22. aprīlim Augšielas posmā no Augusta Deglava ielas līdz iebrauktuvei Daugavas stadionā; no 23. aprīļa līdz 27. maijam Augšielas posmā no iebrauktuves stadionā līdz Stadiona ielai; no 4. aprīļa līdz 14. jūlijam Augšielas posmā no Stadiona ielas līdz Jāņa Asara ielai.

Satiksmes departamentā informē, ka remontdarbi norit Lucavsalas ielā, lai nodrošinātu ērtu piekļuvi vienam no lielākajiem Rīgas atpūtas parkiem, kā arī būvdarbi turpinās uz Salu tilta. Šā gada sākumā ekspluatācijā nodots tilts pār Bieķengrāvi, un šogad tiks pārbūvētas tilta estakādes.

Kad beigsies dziesmu un deju svētki, Satiksmes departaments sāks Brasas tilta pārbūvi. Līdz simtgades dziesmu un deju svētkiem šo objektu neaiztiks, lai neapgrūtinātu svētku dalībniekus un apmeklētājus. Un arī būvniekus.

Pārbūvēts tiks Lubānas ielas, Juglas ielas un Augusta Deglava ielas apļveida krustojums, lai nodrošinātu ērtu satiksmes kustību pie veikala Ikea. Pārdaugaviešiem jārēķinās ar satiksmes problēmām, jo tiks pārbūvēts Aleksandra Grīna bulvāris no Bāriņu ielas līdz Daugavgrīvas ielai. Savukārt Jūrmalas gatvē tiks izbūvēts trīs joslu pieslēgums Kurzemes prospektam pie Zolitūdes ielas.

Šogad uzsāks būvēt satiksmes pārvadu pār dzelzceļa sliežu ceļiem Rīga-Skulte ar pieslēgumiem pie Viestura prospekta un Tvaika ielas, kā arī iztrūkstošo Austrumu maģistrāles posmu Ieriķu iela-Vietalvas iela.