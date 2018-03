Rīgā ielas attīrīs no smiltīm  

Rīgas domes Satiksmes departaments iestājoties pozitīvai diennakts gaisa temperatūrai uzsāks ielu un tiltu attīrīšana no smiltīm un nogulsnēm, kas ziemas periodā sakrājušās uz brauktuvēm. Kopumā Rīgā brauktuvju attīrīšana no smiltīm ir jāveic gandrīz 1500 kilometru apjomā. Plānots, ka darbi tiks pabeigti līdz aprīļa beigām.

Pēc maģistrālo ielu, tiltu un satiksmes pārvadu attīrīšanas no smiltīm, tiks uzsākti smilšu savākšanas darbi arī rajona nozīmes ielās. Pēc brauktuvju attīrīšanas no smiltīm tiks uzsākta regulāra to tīrīšana.

Jāatzīmē, ka ne tikai uz ielu brauktuvēm ir sakrājušās smiltis, tās ir arī uz gājēju ietvēm, kas atbilstoši saistošajiem noteikumiem ir jātīra pieguļošo zemju īpašniekiem. Kamēr nav atsākusi augt zāle, iestājoties sausākam laikam, vējš dzenā smiltis arī no zaļajām zonām.

Rīgas rajonos smilšu savākšanā un izvešanā strādā 43 smilšu tīrīšanas vienības, darbi tiks organizēti naktīs un agri no rītiem, lai pēc iespējas mazāk kavētu transportlīdzekļu satiksmi.