Rīgu plāno nākamajai desmitgadei  

Desmitiem sanāksmju, pusotra tūkstoša priekšlikumu, vairāki semināri, konsultācijas, diskusijas, bet, salīdzinot ar Rīgā deklarēto iedzīvotāju skaitu, interesentu nav bijis daudz – Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrāde tuvojas noslēgumam. Tiem, kuri vēlējās izteikties par Latvijas galvaspilsētas attīstību, tāda iespēja netika liegta, jo Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam izstrādes process tika sākts 2012. gadā.

Sabiedrība bija informēta un nodrošināta tās līdzdalība - rīkotas apkaimes iedzīvotāju aptaujas, sanāksmes, diskusijas. Piemēram, 2012.-2013. gadā tika aptaujāti 58 apkaimju iedzīvotāji, kopumā ap 8000 respondentu. Teritorijas plānojums attiecas uz ikvienu rīdzinieku, jo tas tiek izdots ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem, proti, tas ir saistošs jebkurai fiziskajai un juridiskajai personai, veicot darbības saistībā ar nekustamo īpašumu.

Rīgas pašvaldībā informē, ka pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas Rīgas dome ir izstrādājusi tikai divus galvaspilsētas teritorijas plānojumus: 1995.-2005. gadam un 2006.-2018. gadam. Pašlaik ir spēkā Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018. gadam. Par jauno plānojumu konferencē Kā attīstīsies nekustamā īpašuma tirgus Latvijā? advokātu biroja Eversheds Sutherland Bitāns advokāte Ilze Kramiņa sacīja - Rīga virzīsies uz monocentrisku attīstību, vēsta ziņu aģentūra LETA. Līdzšinējais policentriskās attīstības plāns nav īstenojies. Saskaņā ar jauno plānu visaugstākās būves būs atļautas pilsētas centrā, bet virzienā uz nomalēm apbūves augstums pazemināsies. Pēc I. Kramiņas teiktā, būtiskākie jaunumi plānā ir tas, ka tiek samazināts stāvu skaits, ieviests detalizētāks zonējums, jaunajā plānojumā paredzēti ģimenes dārziņi, tiek paredzēti dažādi publiskās apspriešanas gadījumi. Rīga būs iedzīvotājiem draudzīgāka mēroga ziņā - apbūve būs lielākoties 3-9 stāvi. Augstākām ēkām vajadzēs izstrādāt atsevišķu detālplānojumu.

Teritorijas uzņēmējdarbībai un ražošanai pieaugs no 3180 hektāriem līdz 3920 hektāriem, kā arī tiks klasificēti paredzamie ražošanas veidi.

Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publiskās apspriešanas un ar to saistīto dokumentu sabiedriskās apspriešanas laikā ir saņemti 769 iesniegumi, kopumā iesniegti 1500 priekšlikumu, no kuriem 370 neattiecas uz šo plānojumu. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā norāda, ka priekšlikumu un atzinumu izvērtēšanai būs nepieciešami vismaz seši mēneši, tāpēc to iesniedzējiem galīgās atbildes tiks sniegtas pēc sešiem mēnešiem. Savukārt tiem priekšlikumu iesniedzējiem, kuru ierosinājumi nav šī plānojuma kompetencē, izsūtītas vēstules ar skaidrojumu.