Ņem vērā! Lieldienu brīvdienās mainās sabiedriskā transporta kustība Rīgā  

„Rīgas satiksme" informē, ka Lieldienu brīvdienās no 30. marta līdz 2. aprīlim būs izmaiņas sabiedriskā transporta, pašvaldības autostāvvietu un klientu apkalpošanas centru darbā, kā arī darba dienu mēneša abonementa biļešu lietošanas kārtībā.

Tramvajs, trolejbuss, autobuss

Lieldienu brīvdienās 30., 31. martā un 1., 2. aprīlī sabiedriskais transports brauks pēc brīvdienu kustības grafika.

2018. gada 1. un 2. aprīlī saistībā ar Lieldienu svētku pasākumiem Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā 1. autobusa maršrutā tiks norīkoti lielākas ietilpības transporta līdzekļi.

Pasažieriem, kuri iegādājušies mēneša abonementa biļetes darba dienām, lūdzam ievērot, ka svētku dienās - piektdien, 30. martā, un pirmdien, 2. aprīlī - darba dienu mēneša abonementa biļetes nebūs derīgas braukšanai sabiedriskajā transportā.

Klientu apkalpošanas centri

29. martā klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, pārējie seši klientu apkalpošanas centri strādās kā ierasts darba dienās - līdz plkst. 19:00. Juridiskās personas klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 191 pirmssvētku dienā apkalpos no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:00.

30. martā, 1. aprīlī un 2. aprīlī visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti.

Sestdien 31. martā klientu apkalpošanas centri strādās no plkst. 10:00 līdz plkst. 16:00, izņemot klientu apkalpošanas centru Brīvības ielā 49/53, kas šajā dienā būs slēgts.

Autostāvvietas

Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo „Rīgas satiksme", 30. martā, 1. un 2. aprīlī varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes autostāvvietā Krišjāņa Valdemāra ielā 5a (pie Kongresu nama), kur arī svētku dienās jāmaksā atbilstoši spēkā esošajiem tarifiem.

Sestdien, 31. martā, maksas autostāvvietas strādās kā ierasts sestdienās - autostāvvietas A, B, C, D zonu teritorijās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, bet Vecrīgā no plkst. 6:00 līdz plkst. 24:00.

Minibusi, nakts satiksme

Minibusi piektdien 30. martā, svētdien 1. aprīlī un pirmdien 2. aprīlī brauks pēc svētdienas grafika, savukārt sestdien 31. martā minibusi brauks pēc sestdienas grafika.

Nakts satiksmes maršruti tiks nodrošināti naktī no 30. uz 31. martu un naktī no 31. marta uz 1. aprīli.