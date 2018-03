Latvijas pensionāres rīkos zibakciju pie Veselības ministrijas

Nākamnedēļ, 26.martā, plkst.14 pie Veselības ministrijas Rīgā vairākas aktīvas seniores rīkos zibakciju par vienlīdzīgu un taisnīgu valsts attieksmi pret senioriem, lūdzot atcelt vecuma ierobežojumus bezmaksas vēža skrīniga saņemšanai, informēja biedrības "Par taisnīgumu un atklātību" valdes priekšsēdētāja Astrīda Babāne.

Pēc viņas paustā, patlaban izstrādātās valsts programmas paredz, ka bezmaksas skrīningu jeb profilaktisko pārbaudi krūts vēzim var saņemt sievietes līdz 69 gadu vecumam.

Babāne norada, ka arī seniori grib dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, tomēr rodoties sajūta, ka valsts politika tiek veidota ar lozungu "labs pensionārs ir beigts pensionārs". "Tas pārkāpj iedzīvotāju tiesības demokrātiskā valstī uz valsts apmaksātu veselības aprūpi. Katrs trešais seniors ir pakļauts nabadzībai - tā vietā, lai no valsts puses tiktu uzlabota viņu dzīves kvalitāte, tā tiek ar visiem līdzekļiem grauta," norāda zibakcijas rīkotāja.

Pēc viņas paustā, iepazīstoties ar statistikas datiem nevarot apgalvot, ka krūts vēzis galvenokārt tiek atklāts sievietēm vecumā līdz 69 gadiem. Pēdējā publiski pieejamā statistika liecina, ka 2016.gadā vecumā pēc 70 gadiem uzskaitē reģistrētas vairāk nekā 600 pacientes, bet vecumā no 50 līdz 69 gadiem to skaits ir 750. Vecuma grupā no 50 līdz 69 gadiem saslimstības rādītāji ir no 159 līdz 204 jauni gadījumi uz 100 000 sievietēm, bet pēc 70 gadiem tas ir no 174 līdz 218 gadījumi uz 100 000 sieviešu, kas apliecinot, ka sievietēm pēc 70 gadiem ir augsts risks saslimt ar krūts vēzi.