Eksperti: Vanšu un Zemitāna tilta brukšanā jāvaino sliktā uzturēšana nevis temperatūras svārstības

Gan Vanšu, gan Zemitāna tiltam ir jāveic padziļināta tehniskā izpēte, lai novērtētu tiltu nestspēju, pirmdien žurnālistiem sacīja Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) vadītāja Svetlana Mjakuškina.

BVKB vadītāja sacīja, ka vispirms ir jāveic izpēte un tikai pēc tam, kad pilnībā konstatēts visu bojājumu apmērs, var izstrādāt remontdarbu projektu un sākt tiltu remontu. Mjakuškina norādīja, ka tiltu bojājumu iemesls ir tas, ka ilgstoši nav veikti nepieciešamie uzturēšanas darbi, nevis krasās temperatūras svārstības, kā to skaidroja Rīgas pilsētas būvvalde.

"Ir veikta Zemitāna tilta kontrole, tilta nesošajās konstrukcijās konstatēti dažādi bojājumi, bojātas hermetizācijas šuves, kā rezultātā stiegrojums pakļauts korozijai. Tāpat uz konstrukcijām konstatēts izsālojums, kas veidojies vairāku gadu garumā. Arī uz Zemitāna tilta kāpnēm ir konstatēti mitruma radīti bojājumi," skaidroja Mjakuškina.

Piektdien, 16.martā, pārbaudes akts nosūtīts Rīgas pilsētas būvvaldei un Rīgas domei. Aktā BVKB aicina norobežot bīstamās zonas, kāpnēm uzstādīt papildus aizsargājošās konstrukcijas, veikt detalizētu izpēti.

Mjakuškina arī atgādināja, ka Vanšu tilta nesošajās konstrukcijās konstatēti bojāti aizsargslāņi un korozija. "Mitruma ietekmē notiek izmaiņas nesošajās konstrukcijās, notiek betona elementu atdalīšanās. Konstatēti arī bojājumi pamatos, bet tilta tērauda nesošie elementi ir bojāti tilta abās pusēs, vietām trūkst bultskrūves. Arī kāpņu zonās konstatēti stiegrojuma bojājumi un korozija. Arī kāpnēm pie degvielas uzpildes stacijas konstatēti nesošo konstrukciju bojājumi," sacīja Mjakuškina.

Rīgas pilsētas būvvaldei un pilsētas domei BVKB norādījis, ka būtu jāaizliedz to kāpņu ekspluatācija, kas ved uz degvielas uzpildes staciju, kā arī jānorobežo bīstamās zonas. Tāpat ir norādīts uz nepieciešamību veikt detalizētu izpēti par tilta nestspēju.

Abiem tiltiem ilgstoši netika veikti remontdarbi, tāpēc tagad ir jāapsver nopietni remontdarbi, skaidroja Mjakuškina. Viņa norādīja, ka jāatjauno hermetizācija, izveidot lietus novades sistēmas, kā arī jānomaina izrūsējošās konstrukcijas

Ekonomikas ministrijas (EM) valsts sekretāra vietnieks Edmunds Valantis skaidroja, ka nepieciešami grozījumi normatīvajos aktos attiecībā uz tiltu pārbaudi.

"Līdz šim nav noteikta sistēmiska pieeja. EM piedāvās noteikt, ka tiltiem reizi piecos gados jāveic tehniskais apsekojums, lai noteiktu tā stiprību un nestspēju. Ja pārbaudē konstatēs neatbilstības, tad tiltu īpašniekam nekavējoties būs jāveic nepieciešamais remonts," skaidroja Valantis.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka BVKB iesaka Rīgas būvvaldei veikt Vanšu tilta detalizētu tehnisko izpēti, kā arī veikt papildus pasākumus bīstamo zonu norobežošanai gan virs sauszemes gan arī virs Daugavas. BVKB pēc Vanšu tilta apskates ir sagatavojis pārbaudes aktu, kuru nodevis Rīgas pilsētas domei un būvvaldei.

Pārbaudes aktā norādīta informācija par konstatētajiem bojājumiem, tai skaitā tilta nesošās konstrukcijās, BVKB ieteikumiem un nepieciešamo rīcību, proti, veikt detalizētu tehnisko izpēti, lai novērtētu nesošo tilta un kāpņu konstrukciju tehnisko stāvokli, tajā skaitā nomērot bojātajiem dzelzsbetona elementiem izlieces un stiegrojuma bojājuma apmērus, nosakot ietekmi uz nestspēju, kā arī noteikt rūsas ietekmēto tilta tērauda konstrukciju un skrūvēto savienojumu bojājumu apmēru un ietekmi uz nestspēju.

BVKB uzsver, ka, lai mazinātu draudus, ko var radīt bojāto tilta konstrukciju krītošie elementi, veicami papildus pasākumi bīstamo zonu norobežošanai gan virs sauszemes gan arī virs Daugavas.

Tāpat BVKB norāda, ka kāpnēm, kas ved no tilta uz blakus esošo degvielas uzpildes staciju konstatēti līdzīga rakstura bojājumi kā 11.novembra krastmalā esošām un to tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs. Rekomendācija ir aizliegt arī šo kāpņu turpmāku ekspluatāciju.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka, lai novērstu negadījumus Vanšu tilta ekspluatācijā, lemts slēgt tilta kāpnes Daugavas labajā pusē, vienlaikus daļēji ierobežojot arī gājēju plūsmu zem Vanšu tilta, 11.novembra krastmalā.

Rīgas domes Satiksmes departamentā informēja, ka no Vanšu tilta kāpnēm (lejteces pusē, labajā krastā) vakar ap plkst.16 atdalījās un nokrita kāpņu margu sānu nosedzošais dzelzsbetona bloks. Kāpņu sānu bloks ar kāpņu konstrukciju ir savienots ar metāla ieliekamajām detaļām un savā starpā sametināts. Ilgstošas ekspluatācijas gaitā mezgls ir korodējis un straujas gaisa temperatūras izmaiņu dēļ (dažu stundu laikā temperatūra izmainījās no mīnus 15 grādiem pēc Celsija līdz nullei grādiem), mezgls zaudēja savu noturību un lielā pašsvara dēļ atdalījās no kāpņu konstrukcijas.