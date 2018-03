Aculieciniece redzējusi, kā kasieres sev paņem Dziesmu svētku biļetes  

SIA "Biļešu paradīze" filiālē lielveikalā "Sky&More" sestdien ap plkst.11 pirmās izdrukātās Dziesmu un deju svētku biļetes tika aiznestas caur dienesta telpām, uzskata kāda aculieciniece, kura tobrīd stāvējusi rindā pie šīs tirgošanas vietas.

Kā aģentūrai LETA stāstīja sieviete, aizvadītajā sestdienā, 3.martā, svētku biļešu tirdzniecība "Biļešu paradīzes" filiālē Rīgā, Duntes ielā 19a, tika sākta 10 līdz 15 minūtes pēc plkst.11, jo vispirms darbinieces esot izdrukājušas svētku biļetes, bet neilgi pēc tam viena no viņām šīs biļetes esot aiznesusi prom caur dienesta telpām.

Aculieciniece esot redzējusi, ka uzreiz pēc biļešu izdrukāšanas tās tika ieliktas kases galda atvilktnē, bet tirdzniecības elektroniskajā sistēmā esot parādījušās problēmas. Neilgi pēc tam izdrukāto biļešu rulli viena no darbiniecēm esot ielikusi savā somā un iznesusi ārā caur dienesta telpām. Filiāles darbinieces uz cilvēku jautājumiem par biļetēm esot atbildējušas, ka tās nav domātas viņām pašam, bet tie arī esot bijuši vienīgie darbinieču komentāri.

Pēc aculiecinieces teiktā, biļešu rindā stāvošie cilvēki neesot paspējuši nofilmēt brīdi, kad tika drukātas biļetes. Pēc aculiecinieces vārdiem, lai gan sociālajos tīklos atrodamajā video ar notikušo nav skaidri izlasāms teksts uz biļetēm, gan viņa, gan arī citi aculiecinieki darbinieces datora monitorā esot redzējuši, ka tās esot bijušas tieši svētku pasākumu biļetes. Tāpat par biļešu autentiskumu liecinot tas, ka filiāles darbinieces somā ieliktais biļešu rullis esot sastāvējis no tām pašām biļetēm, kas tieši pirms sistēmas "uzkāršanās" tika izdrukātas.

Kā ziņots, nedēļas nogalē kāda sociālā tīkla "Facebook" lietotāja publiskoja video, kurā redzams, kā lielveikalā "Sky&More" esošās "Biļešu paradīzes" kases darbinieces no atvilktnes izvelk, iespējams, Dziesmu un deju svētku biļetes un cenšas tās nemanāmi ielikt somā.

"Biļešu paradīzes" līdzīpašnieks un vadītājs Ēriks Naļivaiko aģentūrai LETA pirmdien atteicās komentēt iespējamos krāpšanas gadījumus, kas varētu būt notikuši Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecības laikā.

Vaicāts par minēto atgadījumu, Naļivaiko atteicās komentēt jebkādu informāciju, kas izskanējusi sociālajos tīklos par Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecību, norādot, ja ir konstatēti kādi pārkāpumi, tie ir nodoti tālāk izmeklēšanai Valsts policijā un citās atbildīgajās iestādēs.

Savukārt svētku sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Vasiļjeva pirmdien medijus informēja, ka Latvijas Nacionālais kultūras centrs ar diviem iesniegumiem vērsies Valsts policijā saistībā ar iespējamiem likumpārkāpumiem un nepilnībām Dziesmu un deju svētku biļešu tirdzniecības procesā.

Viens no iesniegumiem ir par faktu, ka sludinājumu portālos tiek piedāvāts iegādāties biļetes uz Vispārējo latviešu Dziesmu un deju svētku pasākumiem. Savukārt otrs iesniegums ir par aculiecinieka video, kurā 2018.gada 3.martā fiksēts, ka lielveikala "Sky&More" telpās SIA "Biļešu paradīze" kasē esoša persona, iespējams darbinieces klātbūtnē, no atvilktnes paņem vairākas biļetes. "No video rodas priekšstats, ka persona ir iespējams ļaunprātīgi izmantojusi dienesta stāvokli un ieguvusi Svētku biļetes apejot noteikto biļešu tirdzniecības kārtību," skaidroja Vasiļjeva.

Tikmēr telekanāls LNT vēsta, ka sociālajos tīklos populārais stāsts par "labdari-datorspeciālistu" Kristapu, kurš sludinājumu portālā "ss.com" par pašizmaksu piedāvājis iegādāties 48 biļetes uz simtgades Dziesmu un deju svētku deju lieluzvedumu "Māras zeme", izrādījies viltus stāsts.

Kristaps tika dēvēts par augsto tehnoloģiju speciālistu, kurš esot zinājis, kā apmuļķot biļešu tirdzniecības sistēmu internetā. Nopērkot 48 biļetes, Kristaps vēlējies dot cerību tiem, kurus biļešu pārdošanas sistēma ir apbēdinājusi. "Mans mērķis nav peļņa (naudu ikdienā pelnu, piedāvājot nopietnus drošības sistēmu risinājumus), bet gan dot iespēju pie biļetēm tikt tiem, kam tās visvairāk nepieciešamas. Zvaniet man un kodolīgi pamatojiet, kāpēc tieši jums būtu šīs biļetes nepieciešamas?" vēstīja sociālā tīkla ieraksts.

Pats vīrietis uzsvēris, ka nekas no rakstītā neatbilst patiesībai: "Kāds ir pajokojies vienkārši, ielicis manu numuru, vārdu un uzvārdu, un sarakstījis tekstu. Es izņēmu ārā to sludinājumu pats. Kamēr vēl bija iekšā, tikmēr jau zvanīja."

Jau vēstīts, ka biļešu tirdzniecība uz vasarā gaidāmo XXVI Dziesmu un XVI deju svētku maksas pasākumiem sākās sestdien plkst.11, kad "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā tirdzniecībā nonāca kopskaitā 95 230 biļetes. Vairākās vietās Rīgā un citviet Latvijā bija izveidojušās garas rindas pēc šīm biļetēm, bet elektroniskajā rindā "Biļešu paradīzes" interneta mājaslapā bija iestājušies vairāk nekā 76 000 cilvēku. Līdz plkst.14.30 tika izpārdotas visas biļetes uz centrālajiem svētku pasākumiem.

XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā no 2018.gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.