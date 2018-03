Stājas spēkā pamatīgās izmaiņas "Rīgas Satiksmē"; slēdz vairākus maršutus

No šodienas tiks slēgti vairāki "Rīgas satiksmes" nodrošinātie sabiedriskā transporta maršruti, tostarp 4. un 6.tramvajs, kā arī stāsies spēkā citas nozīmīgas izmaiņas, informēja "Rīgas satiksmes" pārstāvis Viktors Zaķis.

No šodienas 1.maršruta tramvaji maršrutā "Imanta-Jugla" brauks gar Centrāltirgu - abos virzienos, kā rezultātā, lai nedublētu braucienu, tiks slēgts 4.tramvaja maršruts. Viena maršruta mēneša biļetes, kurām līdz šodienai pirmā reģistrācija veikta 4.tramvaja maršrutā, būs derīgas braukšanai citos tramvaju maršrutos, maršruta sakritības robežās, bez reģistrācijas līdz mēneša biļetes derīguma termiņa beigām.

Papildus no šodienas tiek slēgts 24.trolejbusa maršruts. Viena maršruta mēneša biļetes, kurām līdz 3.martam pirmā reģistrācija veikta 24.trolejbusa maršrutā, būs derīgas braukšanai citos trolejbusu maršrutos, maršruta sakritības robežās, bez reģistrācijas līdz mēneša biļetes derīguma termiņa beigām.

Līdz ar iepriekš minēto 19.maršruta trolejbusi atsevišķos reisos veiks iebraucienu līdz AS "Dzintars" apgriešanās lokam. Šīs izmaiņas dos iespēju nokļūt līdz "Dzintars" un nodrošinās Ziepniekkalna mikrorajona iedzīvotāju ērtāku nokļūšanu līdz Ziepniekkalna kapiem, prognozē "Rīgas satiksme".

Izmaiņas stājas spēkā arī 6.autobusa maršruta kustības sarakstā brīvdienās un 5.tramvaja maršruta darba dienu kustības sarakstā.

Ņemot vērā pasažieru priekšlikumus, rīta stundās tiks samazināts intervāls starp reisiem 5.maršruta trolejbusos, braucot galapunkta "Paula Stradiņa slimnīca" virzienā. Trolejbuss turpmāk apstāsies pieturvietā "Tukuma iela" Mārupes ielā, nevis pieturvietā "Tukuma iela" Tukuma ielā.

No 10.autobusa maršruta, braucot pieturvietas "Brūkleņu iela" virzienā, tiks izslēgta pieturvieta "Kurmenes iela" un pieturvieta "Kursīšu iela", no 48.autobusa maršruta tiks izslēgta pieturvieta "Gdaņskas iela". Braucot Sarkandaugavas virzienā, no maršruta tiks izslēgta pieturvieta "Inčukalna iela".

Tāpat stājas spēkā izmaiņas 11.tramvaja maršruta kustības sarakstā brīvdienās un salīdzinoši nelielas pasažieru plūsmas dēļ tiek slēgts 6.tramvaja maršruts. Viena maršruta mēneša biļetes, kurām līdz 3.martam pirmā reģistrācija veikta 6.tramvaja maršrutā, būs derīgas braukšanai citos tramvaju maršrutos, maršruta sakritības robežās, bez reģistrācijas līdz mēneša biļetes derīguma termiņa beigām.

Izmaiņas kustības sarakstā tiek ieviestas arī 58.autobusa maršruta darba dienu un brīvdienu reisos. Līdz ar iepriekš minēto, tiks veiktas izmaiņas 2. un 24.autobusa maršruta kustības sarakstos darba dienās un brīvdienās, tos savstarpēji labāk koordinējot.

Izvērtējot pasažieru plūsmas un veicot to analīzi, ar mērķi uzlabot sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, "Rīgas satiksme" informē, ka tiks veiktas izmaiņas arī nakts satiksmes maršrutos.

No šodienas tiek slēgts nakts satiksmes maršruts N8. Tai pašā laikā tiks veiktas izmaiņas N4 maršrutā un tas brauks apļveida maršrutā Centrs-Imanta-Zolitūde-Centrs. Turpmāk N10 maršruts kursēs uz Ziepniekkalnu caur Āgenskalnu. Plānots, ka pēdējais nakts satiksmes reiss no galapunkta Stacijas laukums/Centrālā stacija būs plkst.4. No otra galapunkta uz pilsētas centru pēdējais nakts satiksmes reiss būs plkst.3.30.

Ņemot vērā pārvadātāja pilnsabiedrības "Rīgas mikroautobusu satiksme" ierosinājumu, no šodienas tiks veiktas izmaiņas 200., 214., 224., 237., 238., 241. un 263. minibusu kustības sarakstos.

Izmaiņas vairākos Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta maršrutos un kustības sarakstos veiktas, pamatojoties uz veiktajiem pasažieru plūsmas mērījumiem, kā arī iedzīvotāju priekšlikumiem un pilnsabiedrības "Rīgas mikroautobusu satiksme" ierosinājumiem.