Tikai 15% rīdzinieku regulāri šķiro stikla atkritumus  

Regulāri atkritumus šķiro 15,7% Rīgas iedzīvotāju, liecina vides pakalpojumu uzņēmumu SIA "Clean R", SIA "Eko Rija", SIA "Zaļā josta" un Rīgas namu apsaimniekotāja "Rīgas namu pārvaldnieks" kopīgi veiktā aptauja.

Savukārt neregulāri atkritumus šķiro 10,8% aptaujāto.

Atbilstoši aptaujai, infrastruktūra un tuvu pieejami konteineri ir galvenais faktors, kas pamudinātu iedzīvotājus šķirot atkritumus aktīvāk un kvalitatīvāk (27,5%), otrs būtiskākais aspekts ir ticība tam, ka to ir vērts darīt (19,4%), un finansiāls izdevīgums (13,7%).

Attālums līdz atkritumu šķirošanas konteineram arī ir īpaši būtisks motīvs stikla šķirošanai, jo 63,7% aptaujāto atzīst, ka stikla atkritumiem domāta konteinera atrašanās 100 metru attālumā no dzīvesvietas būtu izšķirošs un ļoti motivējošs faktors stikla kvalitatīvai šķirošanai. Savukārt, pieaugot attālumam līdz atkritumu konteineram, būtiski un strauji samazinās motivācija šķirot stikla atkritumus - tam atrodoties 300 metru attālumā no dzīvesvietas, atkritumus motivēti šķirot ir 20,6% rīdzinieku, bet konteineram esot viena kilometra attālumā no dzīvesvietas, to gatavi darīt vien 8,6% Rīgas iedzīvotāju.

Tāpat par stikla atkritumu šķirošanu motivējošu faktoru 35,3% aptaujāto norādīja slēdzamus un drošs konteinerus. Tomēr būtiskākais apstāklis stikla iepakojuma šķirošanai ir finansiālais ieguvums, kas atkritumu šķirošanā motivētu iesaistīties 52,7% rīdzinieku.