Simtos mērāms zivju sortiments – Rīgas Centrāltirgū  

Visi uztura speciālisti vienbalsīgi apgalvo – zivis ir jāēd vismaz divas reizes nedēļā. Varu tikai piekrist, taču lielveikalos zivju lete neko daudz nepiedāvā – lielākoties lasi, karpu un vēl kaut ko no jūras veltēm. Tāpēc tiem, kuri tiešām vēlas sekot uztura speciālistu ieteikumiem, ir jādodas uz Rīgas Centrāltirgus zivju paviljonu, kur izvēle ir vienkārši lieliska – sākot no svaigām un kūpinātām reņģēm, līdz pat sīgām, taimiņiem, paltusa un akmensplekstēm.

Savvaļā un audzētavās nozvejotas

Pirms 20 gadiem par zivju audzētavu piedāvājumu runājām tikai attiecībā uz karpām, raudām un vēl dažām saldūdens zivīm, bet šodien zivju audzēšanas industrija Eiropā aptver ļoti plašu sortimentu - sākot no lašiem, samiem, forelēm un storēm, līdz pat garnelēm un mīdijām. Audzētāji, zvejnieki, pārdevēji un arī zinātnieki lauž šķēpus, kuras zivis ir vērtīgākas un labākas - tās, kas iegūtas audzētavās, vai brīvos ūdeņos augušās. Kā ir patiesībā, neņemos spriest, taču līdz ar zivju audzēšanas industrijas attīstību arī Latvijā par sapratīgu samaksu ir brīvi pieejamas zivis, ko senāk zinājām tikai pēc nosaukuma, un tām piemita gluži vai leģendārs statuss. Šobrīd sami, stores, laši un citas zivis ik dienu ir nopērkamas Rīgas Centrāltirgū.

GATAVS LIETOŠANAI. Lasis šķēlītēs ar garšvielām, garneles, dažādi salāti un mājās uzsildāmi zivju izstrādājumi ir atrodami zivju gastronomijas stendā / Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Taču, ja kādu interesē mana izvēle, teikšu atklāti - izvēlos savvaļā augušas zivis, piemēram, sīgu, kas ir lašveidīga zivs, bet ar baltu gaļu un lieliski garšo kā cepta, tā arī mazsālīta. Zeltainā plekste, kas viena pati aizņem visu pannu, vai visparastākā karsti kūpinātā reņģe ir mana izvēle. Šobrīd ir līdaku un zandartu sezona, tāpēc viena Latvijas ezeros noķerta pildīta līdaka uz svētku galda, noteikti radīs sajūsmu viesos un lutinās garšas kārpiņas. Var izvēlēties arī paltusa steiku - ja nepatīk ķēpāties ar asakām.

Ir vēl kāds piedāvājums, ko citviet neesmu redzējusi - ikri. Ne jau tikai lašu vai foreļu ikri svaigi un gatavi lietošanai, bet arī mencu, asaru un citu zivju ikri, ko izmantot cepšanai vai citā veidā pagatavot.

Kopumā svaigo zivju klāsts ir mērāms simtos, klāt vēl var pieskaitīt saldēto produkciju - visiem zināmo makreli jeb skumbriju, Atlantijas siļķi, heku un mencu, kas iegādājama par salīdzinoši zemu cenu. Saldējamās letēs piedāvājumā ir arī jūras veltes - gliemenes, kalmāri, astoņkāji, garneles, jūras ķemmītes un citi kārumi, ko augstu novērtēs gardēži.

Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Kūpinātas un gatavas lietošanai

Ne jau katrai saimniecei patīk nodarboties ar zivju tīrīšanu un gatavošanu - tā tomēr ir visai ķēpīga padarīšana, it īpaši, ja to dara reti. Taču tas nenozīmē, ka no zivju ēšanas jāatsakās - var izvēlēties jau pagatavotas zivis. Piemēram, vienā no stendiem ir interesanta zivju gastronomijas izvēle - gan siļķe kažokā, tunča salāti un ekskluzīva Islandes siļķe īpašā sālījumā, gan cepta makrele ar sieru un tomātiem, cepta līdaka sinepju mērcē un tīģergarneles marinādē, gan zivju burgeri un tortiljas ar lasi.

Ar vienaldzīgu skatienu nav iespējams paiet garām plašajiem karsti vai auksti kūpināto zivju stendiem - auksti kūpināta vilkzivs, sviesta zivs, zutis, karsti kūpināts breksis ar ķiplociņiem un zeltainā reņģe tā vien prasās, lai nopērk, nes mājās un liek uz maizes vai salātos. Taču jāņem vērā - ja brauksiet sabiedriskajā transportā, smaržīgais pirkums izraisīs apetīti arī citiem pasažieriem.

Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency

Vēl interesants piedāvājums ir dažādi zivju izstrādājumi burciņās un trauciņos. Nule kā pirmo reizi pamanīju puslitra burkas ar kūpinātu zuti želejā.

Izvēle ir katram sava - tikai tā ir jāatrod plašajā piedāvājumu klāstā. Starp citu: vārīti kartupeļi ar biezpienu un mazsālītas siļķes gabaliņu ir ļoti vērtīga ēdienreize, kas dod sāta sajūtu un nodrošina cilvēku ar nepieciešamajām uzturvielām.

RIŽSKIJ SAMOGON. Lai arī zivju paviljons ir un paliek zivīm, šeit iegādājams arī ekskluzīvs produkts - Rižskij samogon. Tas ir patentēts 43 grādus stiprs medus degvīns. Pagaidām tas nopērkams tikai dažos Rīgas restorānos un Rīgas Centrāltirgū. Pagaršošanai pietiks ar 40 gramu kraķīti par 1,20 eiro / Vladislavs PROŠKINS, F64 Photo Agency