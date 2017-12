31.decembrī un 1.janvārī sabiedriskais transports Rīgā būs par velti

31.decembrī un 1.janvārī sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas, kā arī tiks nodrošināti transporta papildu reisi.

31.decembrī un 1.janvārī sabiedrisko transportu varēs izmantot bez maksas un tas kursēs pēc brīvdienu grafika.

Lai nodrošinātu pasažieru nokļūšanu uz un no gadu mijas pasākumu norises vietām, naktī no 31.decembra uz 1.janvāri no plkst.20 līdz plkst.4 tiks organizēti papildu reisi vairāku autobusu, trolejbusu un tramvaju maršrutos.

30. decembrī klientu apkalpošanas centra Brīvības ielā 49/53 darba laiks būs no plkst.10 līdz plkst.13, bet pārējie klientu apkalpošanas centri strādās kā ierasts sestdienās - līdz plkst.16.

31.decembrī un 1.janvārī visi klientu apkalpošanas centri būs slēgti.

Maksas autostāvvietas, kuras apkalpo "Rīgas satiksme", šajos datumos varēs izmantot bez maksas, izņemot apakšzemes stāvvietu Krišjāņa Valdemāra ielā 5a.

Savukārt minibusi 31.decembrī un 1.janvārī brauks pēc svētdienas grafika.

Nakts satiksmes maršruti tiks nodrošināti naktī no 29.decembra uz 30.decembri un naktī no 30.decembra uz 31.decembri.