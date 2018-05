Vīrietis pārceļas no Rīgas uz laukiem un izveido unikālu biznesu

Ar neatlaidību un gribasspēku var visu, un "nav iespējams" nepastāv. Ir jātic, jāvar un jādara. Un to var katrs no mums! Tāds ir jaunā uzņēmēja Artura Gailīša moto, un to pierāda viņa pieredzes stāsts- atgriezties laukos un veiksmīgi realizēt savu ideju.

Lai arī gados jauns, pieredzi guvis dažādās profesijās. Pāris gadus nostrādājis parādu piedziņā, darbojies pasākumu organizēšanā, vadījis pasākumu studiju “Viesistaba", filmējies dažādās “Lattelecom" reklāmās, līdz nonācis līdz savam biznesam - #VIEDI. #VIEDI koncepts ir radīt sajūtas, ko jaunu un nebijušu, piedāvāt iziet ārpus ierastā.

Pēc 10 gadiem pavadītiem Rīgā, Arturs Gailītis atgriezās dzimtajā pusē Madonā- noguris no nemitīgās skriešanas un rutīnas, pārdevis savu auto un iztērējis iekrājumus. Par spīti šiem apstākļiem, viņš iedvesmas pilns pāris mēnešu laikā realizēja unikālu projektu “DINNER ON THE LAKE" jeb “VAKARS UZ EZERA", turpat, netālu esošajā Kāla ezerā. Un tas izradījās veiksmīgs!

Ideja par vakariņām uz peldoša plosta radās viesojoties pie draugiem, kuru īpašums atrodas pie Kāla ezera. Sākotnējā doma bijusi izveidot vasaras terasi uz kuras notiktu pasākumi. Taču ideja ātri vien apaugusi ar citām un tā radusies doma sapulcināt labākos Latvijas pavārus uz attālu lauku nostūri, un izveidot īstu garšu baudījumu gleznainas ainavas ieskauta ezera vidū. Plostu pirmajā gadā aizņēmies no pasākuma “Ezera skaņas" rīkotājiem, šogad jau tiek būvēts savs 100m2 lielumā. Pavārus Arturs apzvanījis pats, piedāvājot savu ideju. Pirmais atsaucies restorāna “Entresol" šefpavārs Raimonds Zommers un Annas “Hotel-Design hotel spa" restorāna šefpavārs Dzintars Kristovskis. Paldies Arturs saka arī vīnzinei Inesei Vicupai- par ticēšanu idejai un palīdzēšanu.

Pirmais pasākums notika pērnā gada 29.jūnijā. Pasākuma rītā lijis un pūtis stiprs vējš, līdz vakarpusē kļuvis mierīgāks. Taču par spīti tam pasākums aizritēja godam un viesi bija patiesi apmierināti. Cilvēki brauc baudīt dabu un daba ne vienmēr ir saule, teic Arturs. Būt skaistas ainavas ieskautam uz plosta ezera vidū, baudīt restorāna cienīgu ēdienu un saulrietu, tas ir, kas īpašs. Arturs ir patīkami pārsteigts par lielo interesi par pasākumam, ko parāda arī straujā rezervāciju pildīšanās. Tāpat, bez šī pasākumas, Arturs organizē privātos- gan uz plosta Kāla ezerā, gan ārpus tā.

Lai pasākumus realizētu, protams, nepieciešams arī finansējums. Starta kapitālu aizņēmies no draugiem. Šogad ar projektu palīdzību piesaistīts finansējums no Madonas novada pašvaldības biznesa ideju konkursa “Madona var labāk", kā arī LIAA biznesa inkubatora reklāmām un publicitātei. Iesniegts arī Lauku atbalsta dienesta LEADER projekts plosta izveidei.

Šogad plānoti 16 pasākumi, kuros piedalīsies šefpavāri- Raimonds Zommers (restorāns "Entresol"), Mārtiņš Sirmais un Ēriks Dreibants (restorāna "Trīs pavāru restorāns Tam labam būs augt" saimnieki), Dzintars Kristovskis (Annas design hotel & spa restorāns), Sergejs Širipovs (restorāns "Le Dome"), Kristaps Sīlis ( restorāns "Bruņinieku 63"), Svetlana Riškova ( "Grand Hotel Kempinski Riga" restorāns ), ēst gatavošanas entuziasts Ritvars Toms Logins, Endijs Bērziņš ( restorānu ķēdes "Vairāk saules" īpašnieks), Valters Zirdziņš (restorāna "Valters" saimnieks), izcilais Jānis Zvirbulis (darbojas pie jauna restorāna izveides), Juris Dukaļskis (restorāns "Trīs") un Lauris Aleksejevs (restorāna "36. līnija" līdzīpašnieks).