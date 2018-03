Kas noticis? No Ventspils pludmales pazuduši visi roņi

Roņu mazuļi, kuri pēdējo nedēļu laikā lielā skaitā bija apmetušies Ventspils pludmalē, ir atstājuši pludmali, informēja Ventspils Pašvaldības policijas priekšnieks Jānis Arājs.

Roņi Ventspils piekrastē bija nonākuši ar ledus gabaliem, kas bija piedzīti pie krasta. Tā kā ledus pludmalē faktiski vairs nav, pludmali atstājušas arī roņu ģimenes. Ventspils domes Vides uzraudzības nodaļas vadītāja Ilga Zīlniece pastāstīja, ka jau svētdien lielākā daļa roņu bija atstājuši pludmali - viņa manījusi tikai pāris roņu mazuļu. Savukārt Arājs pastāstīja, ka pa kādam ronim vēl manīti uz dienvidiem no pilsētas, taču pašā pludmalē roņu mazuļu vairs nav.

Laikā, kad roņu mazuļi bija piesaistījuši lielu cilvēku interesi, pašvaldības policija, ņemot vērā arī Dabas aizsardzības pārvaldes ieteikumus, pastiprināti uzturējās pludmalē, sekojot līdzi tam, lai cilvēki roņu mazuļus neaiztiktu, necenstos viņu iedzīt ūdenī, nestaigātu ar suņiem, kas vispār pilsētas pludmalē nav atļauts, vai kā citādi aiz nezināšanas neiejauktos dabas procesos. Lai gan sociālajos tīklos bija raisījušās diskusijas, vai cilvēku lielā interese nav bijusi pārāk uzmācīga un nevar radīt kaitējumu roņu mazuļiem, pašvaldības policijas priekšnieka vērtējumā šādām bažām nav bijis īsta pamata.

"Nav konstatēts neviens gadījums, kad cilvēku lielā klātbūtne būtu radījusi kādas negatīvas sekas," uzsvēra Arājs.

Rīgas Zooloģiskajā dārzā no Ventspils gan tika nogādāts viens savainots ronēns, taču speciālistu vērtējumā dzīvnieks brūci uz kakla bija guvis, iespējams, no kāda kuģa dzenskrūves vai ledus šķautnes, un tas nav saistāms ar cilvēku lielo klātbūtni pludmalē. Neviens cits gadījums, kad pludmalē būtu atrasts kāds ievainots, novārdzis vai pat miris roņu mazulis, nav konstatēts. Pludmalē sastopamie ronēni bijuši apaļīgi, no skata veselīgi un labā kondīcijā. Vides aizsardzības speciālisti solījuši pašvaldības policiju informēt par jūras krastā atrastiem bojā gājušiem roņiem, ja tādi gadījumi tiktu konstatēti, taču pašvaldības policijas priekšnieks ir optimistisks un pārliecināts, ka tā nenotiks - vismaz ne masveidā.

Arājs arī pauda, ka cilvēku liela interese par roņu mazuļiem bija saprotama un viegli izskaidrojama - Ventspilī roņu mazuļi tik lielā skaitā nekad iepriekš nav redzēti, un daudzi izmantojuši iespēju kopā ar bērniem apskatīt ronēnus. "Katrs savu sajūsmu izpauda citādāk. Neko sliktu es tur nesaskatu. Mēs visi no tā esam daudz iemācījušies un, ja vēl kādreiz Ventspili apciemos roņi, būsim tam vēl vairāk gatavi," rezumēja pašvaldības policijas priekšnieks, piebilstot, ka arī šoreiz viss esot noritējis labi.

Jau ziņots, ka jūras piekrastē Ventspilī pēdējo nedēļu laikā varēja novērot neierasti daudz roņu mazuļu. Dabas aizsardzības pārvaldes speciālists netālu no Dienvidu mola Ventspilī pirmdien, 19.martā, bija saskaitījis 31 roņu mazuli, taču roņu varēja būt arī vairāk. Iespējams, roņi uz ledus gabaliem bija atdreifējuši līdz Ventspilij no Igaunijas puses.