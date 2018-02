Daudzviet apgrūtināta braukšana; svētdien laika apstākļu izmaiņas nav gaidāmas

Svētdienas rītā daudzviet Vidzemē, Latgalē un Sēlijā turpinās neliels sniegs, liecina meteoroloģiskā informācija. Debesis apmākušās, valsts austrumu pusē vietām mazāk mākoņu. Daudzviet saglabājas dūmaka un neliela sarma. Pūš lēns vējš un ir bezvējš. Gaisa temperatūra -5..-8 grādi, vietām Kurzemē ap -10 grādiem. Rīgā apmācies un dūmakains rīts, pūš viegls dienvidu, dienvidaustrumu vējš, gaisa temperatūra -5..-6 grādi.

Svētdien Latvijas debesis lielākoties segs mākoņi, vietām uzspīdēs saule un vietām - galvenokārt austrumu novados - nedaudz snigs, prognozē sinoptiķi.

Mazliet vairāk snigs valsts galējos austrumos. Pūtīs lēns dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz -1..-4 grādiem. Rīgā gaidāms mākoņains laiks, bez ievērojamiem nokrišņiem un ar lēnu dienvidaustrumu vēju. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz -2..-3 grādiem.

Laikapstākļus nosaka paaugstināta spiediena apgabals, bet saistībā ar ciklonu Ziemeļjūrā atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 759-761 dzīvsudraba staba milimetram jūras līmenī.

Šorīt Latgalē, Zemgalē, Vidzemē un valsts centrālajā daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, aģentūru LETA informēja uzņēmumā "Latvijas valsts ceļi".

Slidenos un sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 136 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas visā tās garumā, Siguldas šosejas posmā no Rīgas līdz Līgatnei un no Cēsu pagrieziena līdz Virešiem, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Rīgas apvedceļa visā garumā un Daugavpils šosejas visā garumā.

Tāpat autovadītājiem jābūt uzmanīgiem uz Bauskas šosejas posmā no Rīgas līdz Iecavai, Jelgavas šosejas visā garumā, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam, Ventspils šosejas posmā no Rīgas līdz Kūdrai, Rēzeknes šosejas visā garumā, kā arī uz ceļa Grebņeva-Medumi, Kokneses šosejas visā garumā un Rēzeknes apvedceļa un Daugavpils apvedceļa.

Reģionālie autoceļi apledo un vietām sniegoti Rīgas, Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Daugavpils, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Limbažu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Valkas un Valmieras apkārtnē.