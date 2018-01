IZM jātaisnojas: Ministrija nekad nav rosinājusi slēgt Nīcas vidusskolu

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nekad nav rosinājusi slēgt Nīcas vidusskolu, tiekoties ar šīs izglītības iestāfes saglabāšanas idejas pārstāvjiem, uzsvēra ministrijas pārstāvji.

Pirmdien IZM amatpersonām tika nodoti Nīcas un Rucavas novados savāktie gandrīz 1300 iedzīvotāju paraksti par atbalstu vidusskolas pastāvēšanai Nīcā. Parakstu vākšana tika organizēta, lai pievērstu IZM uzmanību nepieciešamībai saglabāt Nīcas vidusskolu, nepārveidojot to par pamatskolu kā ieteikts rekomendējošajā pētījumā par optimālo vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeli Latvijā.

Kā aģentūra LETA noskaidroja ministrijā, IZM nav saņemts Nīcas pašvaldības lēmums ar lūgumu saskaņot Nīcas vidusskolas reorganizāciju, turklāt IZM rīcībā nav arī ziņu, vai pašvaldība šādu lēmumu gatavo. IZM atgādināja, ka lēmumu par izglītības iestāžu dibināšanu, reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem to dibinātājs - pašvaldība.

"IZM nekad nav rosinājusi slēgt Nīcas vidusskolu," sacīja ministrijā, uzsverot, ka sarunās ar vidusskolas padomes, skolēnu padomes un vecāku pārstāvjiem tika mēģināts kliedēt mītus par to, ka IZM grasītos kaut ko slēgt, tikšanās laikā pārrunājot arī šādu lēmumu pieņemšanas struktūru un secību.

Dati par Nīcas novadā deklarētajiem 10.-12.klases skolēniem liecina, ka kopumā Nīcas novadā deklarēti 65 10.-12.klases skolēni, kuri mācās piecu dažādu pašvaldību izglītības iestādēs. Gandrīz puse jeb 30 Nīcas novadā deklarēto vidusskolēnu jau mācās virknē Liepājas izglītības iestāžu. Aizputes novada Neklātienes vidusskolā mācās vēl septiņi Nīcas novada jaunieši, bet pa vienam novadā deklarētam vidusskolēnam mācās Rīgā un Siguldas novadā.

Nīcas vidusskolā 10.-12.klašu posmā uz 2017.gada 1.septembri mācījās 31 skolēns - astoņi skolēni 10.klasē, 11 skolēni - 11.klasē un 12 - 12.klasē. No minētajiem skolēniem Nīcas novadā ir deklarēti 26. Viens audzēknis ir deklarēts Liepājā, bet vēl četri - Rucavas novadā.

Kā ziņots, straujās depopulācijas un nepietiekamā vidusskolēnu skaita dēļ pētījumā "Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā" ieteikts par pamatskolām vairākas vidusskolas bijušā Liepājas rajona teritorijā, tostarp arī Nīcas vidusskolu, kur, kā norāda pētnieki, vidusskolēnu skaits ir četrkārt mazāks nekā nepieciešams. Lai gan 2016.gadā Nīcā atvērta jauna sporta halle, to nevar uzskatīt par nozīmīgu argumentu lai saglabātu vidusskolas klases, teikts pētījumā.

Tikmēr parakstu vākšanas aktīvisti vēlas pievērst IZM uzmanību tam, cik būtiska Nīcas un Rucavas novada iedzīvotājiem ir iespēja iegūt vidējo izglītību Nīcas vidusskolā, aģentūru LETA informēja Nīcas vidusskolas padomes priekšsēdētājs, skolēnu vecāku pārstāvis Mārtiņš Dāle.

Ar parakstu vākšanu skolu pārstāvji vēlas vērst uzmanību, ka nedrīkst vienkārši rēķināt attālumu no Nīcas līdz Liepājai - jāskatās attālums līdz skolai no skolēnu reālās dzīvesvietas, piemēram, Rucavā, Papē vai Sikšņos. Rucavas novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo tuvāk Lietuvas pierobežai, līdz Liepājai jāmēro ap 50 kilometriem. Atņemot iespēju jauniešiem no Rucavas novadā, Lietuvas pierobežā, esošajām apdzīvotajām vietām mācīties Nīcas vidusskolā, viņi var būt spiesti pārcelties tuvāk Liepājai, lai iegūtu vidējo izglītību. Ja nebūs iespēju izvēlēties skolu, daļa jauniešu, iespējams, vispār neturpinās mācības vidusskolā, pieļāva Nīcas vidusskolas padomes pārstāvis.

Nīcas vidusskolā kopumā šogad mācās 205 skolēni, kas ir par aptuveni 10 audzēkņiem vairāk nekā pērn. Plānots, ka nākamgad audzēkņu skaits vēl pieaugs. Tiesa, vidusskolas posmā tuvākajos pāris gados vēl prognozē mazāku audzēkņu skaitu, bet pēc tam atkal gaidāms pieaugums - tas saistīts ar demogrāfijas izmaiņām.