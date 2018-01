Padomdevējs topošajiem un esošajiem uzņēmējiem

Uzņēmējdarbība ir jebkura novada asinsrite, kas sekmē tā attīstību. Dobeles novads var lepoties, jo, kā liecina Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra (PIUAC) novērojumi, pēdējā gada laikā sevi kā ilgtspējīgu spēlētāju biznesa vidē apliecinājuši vairāki jauni uzņēmēji.

Vispirms konsultācija

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra galvenā sūtība ir veicināt cilvēkresursu attīstību un nodrošināt uzņēmējdarbības atbalstu Dobeles novada sociāli ekonomiskajai izaugsmei, līdz ar to centra klientu vidū netrūkst topošo un pavisam jaunu uzņēmēju. «Atbalsta formas ir dažādas, bet, ja cilvēks ierodas vien ar vīziju par savu uzņēmumu, vispirms viņš vēršas pie mūsu konsultantiem, kas soli pa solim paskaidro, kā vislabāk uzsākt biznesa procesus. Mēs ieskicējam savu redzējumu, iespējamos scenārijus. Jā, gadās arī kādreiz pateikt «nē» idejai, taču tā ir labāk nekā dot pilnīgi veltas cerības, tērējot gan savu, gan klienta laiku. Tomēr kopumā jāteic, ka Dobeles novads ir ļoti ražojošs, cilvēki ir pragmatiski, lielākoties nāk ar piezemētām idejām,» stāsta Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra direktore Brigita Tivča.

Realizē divus vērienīgus projektus

Centrs rīko virkni atbalsta pasākumu uzņēmējiem. «Janvāris ir pirmais mēnesis, kad jāsāk piemērot jaunā likumdošana - tas nav vienkārši. Grāmatveži ir samulsuši, piemēram, kā tagad aprēķināt ienākuma nodokli. Daudz jautājumu ir gan lieliem, gan maziem uzņēmumiem, pašnodarbinātajiem. Darba daudz,» norāda B. Tivča. Papildus konsultācijām un dažādu apmācību, pasākumu rīkošanai Dobeles PIUAC īsteno divus apjomīgus projektus. Pirmais - Nodarbinātība un uzņēmējdarbība bez robežām, kura mērķis ir pilnveidot un uzlabot Latvijas - Lietuvas pierobežas biznesa vidi ar tādu aktivitāšu palīdzību, kuras stimulētu vietējos amatniekus attīstīt jaunas biznesa idejas radošās amatniecības jomā, lai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Projekts ir veidots, lai risinātu divas galvenās problēmas, ar ko saskaras amatnieki. Tās ir: konkurētspējīga produkta izveide un jaunu noietu tirgu atrašana. Otrais projekts - Zaļā lauksaimniecība bez robežām, kura mērķis ir attīstīt nodarbinātības iespējas projekta partnera teritorijās zaļās lauksaimniecības jomā. Centrs iesaistījies arī Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā projektā Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, kas domāts strādājošajiem, lai mainītu vai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci vai iegūtu jaunu profesiju.

Veiksmes stāsta piemēri

Centram izveidojusies laba sadarbība ar Jelgavas Biznesa inkubatoru, kura paspārnē attīstās jauni uzņēmumi. Spert pārliecinošus soļus uzņēmējdarbības vidē viņiem palīdz arī centrs - ar padomu, motivējot, iedvesmojot. «Kopš inkubatora izveides redzam, ka parādās arvien jauni spēcīgi komersanti,» secina centra uzņēmējdarbības konsultante Lelde Kolosova. Piemēram, viens no pēdējā gada veiksmes stāstiem ir uzņēmumam Dabas dots, kas klientiem piedāvā dzērienu sēriju Dzeramais. Kā lasāms uzņēmuma mājaslapā, viņi paši sevi raksturo kā veselīga un aktīva dzīvesveida entuziastus, kuri, dabas un cilvēku iedvesmoti, ražo veselīgus un dabīgus produktus. Šobrīd tirgū viņi piedāvā, piemēram, piparmētru - upeņu, pelašķu - aroniju, kumelīšu - rabarberu dzērienu. Ar saviem produktiem uzņēmums ir spējis iekarot savu vietu vairākos veiklu tīklos un ne tikai. «Tas patiešām ir apbrīnojami, cik strauja un vienlaikus veiksmīga viena gada laikā bija viņu produktu virzība tirgū. Arī citiem jaunajiem uzņēmumiem starts bijis sekmīgs. Piemēram, novadā darbojas uzņēmums Latvia Packing [ražo un pārdod koka paletes, industriālās paletes un palešu bortus visā Eiropā]. Šī uzņēmuma stāsts ir īpašs arī ar to, ka to radījis cilvēks, kas reiz dzīvoja Nīderlandē, bet tagad ar visu ģimeni ir atgriezies Latvijā. Patiešām prieks par jaunajiem. Turklāt, nenoliedzami, jauns uzņēmums nozīmē jaunas darba vietas. Piemēram, Latvia Packing ar darbu nodrošina arī personas no sociālā riska grupas, un līdz šim problēmas nav bijušas,» stāsta B. Tivča.

Aktīvi darītāji

Lai popularizētu sava novada mazos uzņēmējus, lielāko akcentu vēršot uz mājražotājiem, Dobeles PIUAC pirms diviem gadiem izveidoja mājaslapu: www.dobeledara.lv, kurā ir pieejama informācija par mājražotāju produkcijas piedāvājumu, iegādes iespējām, kontaktiem un atrašanās vietu. Šobrīd sauklis Dobele dara jau ir izkāpis ārpus mājaslapas robežām un ir adaptēts visā Dobeles novadā. «Gribam, lai sauklis Dobele dara ir sadzirdams plašākā mērogā. Mēs vēlamies, lai citi zina, ka Dobele dara. Un tā patiešām arī ir. Dobeles novadā ir ļoti aktīva uzņēmējdarbība. Uz rokas pirkstiem saskaitāmi novadi, kuri ir tikpat ražojoši kā mēs,» akcentē B. Tivča.