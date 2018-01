Noskaidro, kuros ceļa posmos šogad plānoti remontadarbi

2018. gadā valsts autoceļu tīklā plānoti darbi 152 objektos, no tiem 26 būs finansēti no Eiropas Savienības (ES) fondiem, bet 126 – no valsts budžeta. Kopumā dažādu veidu darbi plānoti 1200 kilometros.

2018. gadā no valsts budžeta valsts autoceļu tīklam būs pieejami 183 miljoni eiro, bet no Eiropas Savienības fondiem - 124 miljoni eiro. Kopumā šogad valsts autoceļu remontdarbiem un uzturēšanai būs pieejami 307 miljoni eiro, kas ir par 35,8 miljoniem vairāk nekā pērn.

Lai savlaicīgi uzsāktu 2018. gada būvniecības sezonu, jau 2017. gadā ir uzsāktas iepirkumu procedūras. Uz 2018. gada 1. janvāri bija izsludināts jau 31 iepirkums par darbiem 52 būvdarbu objektos.

Lielākie būvdarbi 2018. gadā notiks šādos autoceļu posmos:

- Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) 54,60.-72,78., pārejošais objekts no 2017. gada;

- Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava) (A11) km 50,547.-58,997., pārejošais objekts no 2017. gada;

- Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. (A2) (Veclaicene) km 88,10.-95,20.;

- Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) km 2,147.-8,02., pārejošais objekts no 2017. gada;

- Krāslava-Preiļi-Madona posmā Kastīre-Preiļi (P62) km 44,15.-57,54., pārejošais objekts no 2017. gada;

- Augšlīgatne-Skrīveri (P32) km 47,20.-60,29., pārejošais objekts no 2017. gada;

- Augšlīgatne-Skrīveri (P32) km 61,27.-72,27.;

- Ventspils (Leči)-Grobiņa posmā Labrags-Vērgale (P111) km 43,20.-63.;

- Valmiera-Cēsis-Drabeši (P20) km 29,63.-39,73., pārejošais objekts no 2017. gada;

- Kārsava-Ludza-Ezernieki (P49) km 16,79.-25,29.