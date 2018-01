Mafijas trauksme "Ludzas Zemē" - kādas kriminālas kaislības notiek ar laikraksta žurnālistiem?

Laikraksta Ludzas Zeme kolektīvam trāpījusi kārtējā personiskā ķibele, un šoreiz tā ir ļoti sāpīga – žurnālistei nodegusi dzimtas māja, un kontekstā ar daudzajiem tiesvedības procesiem un konfliktiem, kuros iesaistīta redakcija, lieta izskatās pagalam nelāgi.

«Kā Ludzas Zemi informē avoti, mafijai ir skaidrs plāns nomocīt žurnālistus ar tiesas procesiem un panākt, ka par nopietnām tēmām viņi vairs neraksta,» teikts vienā no izplatītajiem paziņojumiem. Citā norādīts uz it kā pastāvošo saistību starp mafiju un valsts amatpersonām: «Redakciju vajā policija, prokuratūra un advokāte, iespējams, par rakstiem, kas saistīti ar kontrabandas atmaskošanu», un vēl - «Daži avoti uzskata, ka apstāklī, lai A. Daukšte piedzīvo nepatikšanas, ieinteresēti narkodīleri, cigarešu, spirta un degvielas kontrabandisti.» Uzreiz jāpaskaidro, ka te runa ir par Ludzas Zemes žurnālisti, nevis Neatkarīgās galveno redaktori (vārdu un uzvārdu sakritība). 11. janvārī Daugavpilī tika skatīta viena no krimināllietām, kas celta pret žurnālisti pēc panta par neslavas celšanu. Neslavu viņa cēlusi policistam Denisam Žulinam, aprakstot kāda jaunieša piekaušanu. It kā nepatikšanu vēl nebūtu gana, šajā dienā nodega žurnālistes dzimtas māja Lūznavā.

Tiesā - žurnālisti, ne kontrabandisti

Redakcijas cilvēki ir pārliecināti, ka notikusi ļaunprātīga dedzināšana, un labi, ka žurnālistes mātei ugunsnelaimē izdevās paglābties. «Saprotams, ka bandītiem nebija jēgas dedzināt dzīvokli, kuru es īrēju. Ne jau es ciestu. Arī auto, kas ir kredītā, diezin vai ir jēga spridzināt. Tātad izvēlējās dzimtas māju. Domāju, ka tas bija jau sen plānots. Pierādījumu man nav, kurš dedzināja un kurš pasūtīja, bet pierādījumi jāvāc policijai. Kurš ir dedzinātājs? Kas vispār notiek Latgalē? Kurš būs nākamais mafijas, kas saaugusi ar policiju un prokuratūru, upuris???» retoriski vaicā žurnāliste. Šodien viņai plānota saruna ar Valsts policijas Rēzeknes iecirkņa priekšnieku. Redakcijas cilvēkiem nepieciešama aizsardzība. To apstiprina laikraksta galvenā redaktore Laima Linuža - ja notikusi dedzināšana, tā ir zīme arī viņai. Bažu mākta, redaktore servisā jau pārbaudījusi, vai viņas automašīnai bremžu šļūtenes nav pārgrieztas. Situācija patiešām izskatās dramatiska. Tomēr problēma ir kādā būtiskā apstāklī - stāsti par it kā notikušiem noziegumiem un korumpētām amatpersonām cits pēc cita pārtop goda un cieņas lietās, un uz tiesas sola sēž žurnālisti, nevis kontrabandisti un viņu piesedzēji valsts struktūrās.

Dedzināšana neapstiprinās

Ļaunprātīgas dedzināšanas pēdas ugunsnelaimes vietā ugunsdzēsēji nav manījuši. Ieraksts VUGD arhīvā liecina, ka izsaukums uz ugunsgrēku vienstāva dzīvojamā ēkā Rēzeknes novada Lūznavas pagastā saņemts pulksten 11.15. Desmit minūšu laikā ugunsdzēsēji ieradās, bet ēka jau dega ar atklātu liesmu visā 110 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēks likvidēts pulksten 14.33. Nekas daudz no mājas pāri nav palicis - pliki mūri. Pēc sākotnējās apskates ugunsdzēsēji kā iespējamo ugunsgrēka izcelšanās iemeslu norādījuši īssavienojumu elektroierīcē.

Tagad izmeklēšanu pārņēmusi policija. Kā skaidro preses dienestā, kriminālprocesa ierosināšana ir standarta procedūra, jo nepieciešamas ekspertīzes. Taču pirmējās pārbaudēs ļaunprātīgas dedzināšanas pazīmes neesot konstatētas. Saistībā ar ugunsgrēku Valsts policija arī saņēmusi divus iesniegumus, kuru saturu nekomentē. Netiek komentēti arī redakcijas izteikumi par dedzināšanas iespējamo saistību ar konkrētām amatpersonām. Preses dienestā norāda, ka policija lūdz Ludzas Zemi neizplatīt nepamatotu informāciju. Te gan jāatgādina, ka arī pati Valsts policija, aizstāvot savu darbinieku Žulinu, tiesājas ar laikrakstu civiltiesiskā kārtā.

Profesionālā robeža pārkāpta

Nacionāla mēroga atpazīstamību ar sev raksturīgo pārdrošību Ludzas Zeme ieguva 2014. gadā, kad publicēja interviju ar kriminālo autoritāti Raiti Kononovu. Tajā kontrabandists nosauca vārdos konkrētas personas un amatpersonas, kas it kā piesegušas un organizējušas noziegumus, arī valsts rezervju izzagšanu.

Laikraksta redaktore Laima Linuža neslēpj, ka tieši ar šo interviju sākās Ludzas Zemes nedienas. Daudzās tiesvedības, un tagad tām piepulcējušās arī bažas par darbinieku drošību. Redakcija atrodas sarežģītā, daļēji arī pašas līdzveidotā situācijā.

Latvijas Žurnālistu savienības vadītājs Juris Paiders komentē: «Profesionālā mediju darbībā ir svarīgi nepārkāpt robežu, kad no objektīva novērotāja pārtopi par konflikta dalībnieku.» Ludzas Zemes gadījumā šī robeža acīmredzot ir šķērsota.