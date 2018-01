ZIEMAS PRIEKI: Kuras slēpošanas trases būs atvērtas arī svētdien?

Svētdien ziemas prieku baudītājiem būs atvērtas vēl vairākas slēpošanas trases.

Sestdien no plkst.14 darboties sācis Engures novada Dižkalnos esošais atpūtas komplekss "Milzkalns". Saražots pietiekami daudz sniega, lai atvērtu trešo trasi, kā arī pirmo un otro pacēlāju, vēsta kompleksa pārstāvji. Sestdien trase darbosies līdz pusnaktij, bet svētdien no plkst.10 līdz 22.

Cēsu apkārtnē Cīrulīšu pagastā esošā atpūtas kompleksa "Žagarkalns" slēpošanas trase, kas arī sāka darboties sestdien, svētdien strādās no plkst.10 līdz 21, bet pirmdien no plkst.13 līdz 23. Kompleksā pagaidām ir pieejama trase "Cīruļkalns" ar diviem pacēlājiem un iesācēju kalniņš ar virves pacēlāju.

Svētdien slēpošanas sezonu atklās Baldones pagastā esošajā ziemas atpūtas kompleksā "Riekstukalns". Sniega ražošana tika sākta jau trešdien no rīta. Kompleksa pārstāvji informē, ka svētdien būs atvērtas divas trases - galvenā un iesācēju. Savukārt parējās turpinās sniega ražošana un arī tās tiek gatavotas drīzai atvēršanai. Apmeklētājiem pagaidām nebūs pieejams ragavu kalns, tāpēc nevarēs iznomāt kameras. Svētdien "Riekstukalns" strādās no plkst.10 līdz 22, bet pirmdien no plkst.14 līdz 23.

Tāpat svētdien atpūtniekus gaidīs atpūtas kompleksā "Kaķīskalns" Siguldā. No plkst.11 tiks atvērts mazais kalns.

Romāns Kokšarovs, F64 Photo Agency

Intensīva sniega ražošana patlaban notiek Madonas novadā esošajā sporta un atpūtas bāzē "Smeceres sils", aģentūrai LETA pastāstīja tās vadītājs Gunārs Ikaunieks. Plānots, ka slēpošanas trases apmeklētājiem būs pieejamas no svētdienas provizoriski plkst.11.

Sniega pūšana piektdienas vakarā sākusies Ventspils slēpošanas kalnā "Lemberga hūte". Plānots, ka sniega segas sagatavošana kalnā turpināsies līdz 17.janvārim, kad plkst.15 paredzēts atvērt slēpošanas trasi ar centrālo pacēlāju, iesācēju slēpošanas trasi un kameršļūkšanas trasi. Savukārt bērnu kalniņš, kur bez maksas pieejamas ragavas, apmeklētājiem varētu būt pieejams no svētdienas.

Talsu novada "Dziļlejās" esošās slēpošanas trases "Kamparkalns" īpašnieks Almants Kalniņš aģentūrai LETA pastāstīja, ka ar sniega pūšanu veicas labi, arī iepriekš konstatētās tehniskās problēmas, kas apgrūtināja trases sagatavošanu, ir novērstas. Tiek plānots, ka tā apmeklētājiem būs pieejama pirmdien vai otrdien.

Pirmdien Rīgā paredzēts apmeklētājiem atvērt slēpošanas trasi Uzvaras parkā un Lucavsalā, aģentūrai LETA pastāstīja trašu pārstāvji. Kad darbu varētu sākt Purvciemā un Imantā esošās slēpošanas trases, to pārstāvji nevarēja prognozēt. Vienlaikus pagaidām nav paredzēts atvērt arī Uzvaras parkā esošo slidotavu.

Savukārt naktī paredzēts atsākt sniega pūšanu Cēsu Olimpiskā centra ''Priekuļi'' slēpošanas trasē. Kā aģentūrai LETA pastāstīja centra pārstāvis Ainārs Amantovs, ražot sniegu bija paredzēts arī sestdien pa dienu, bet gaisa temperatūra tomēr nebija tik zema kā prognozēts. Nākamās nedēļas pirmajās dienās centra pārstāvji cer atvērt slēpošanas trasi priekš sporta skolas audzēkņiem. Gaidīti gan tiks arī pārējie ziemas prieku baudītāji.

Savukārt vismaz vēl četru diennakšu ilgi sagatavošanās darbi nepieciešami atpūtas parkam "Rāmkalni", aģentūrai LETA pastāstīja tā tehniskais direktors un valdes loceklis Andis Jansons.

Nākamās nedēļas vidū slēpošanas trases cer atklāt arī atpūtas kompleksā "Gaiziņš", liecina paziņojums kompleksa mājaslapā.