LLU rada pārtikas inovācijas no Latvijā audzētiem pākšaugiem

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2017. gadā, starp kuriem nosaukts LLU Pārtikas tehnoloģijas zinātnieču un studentu veikums pārtikas zinātnē.

Latvijas Zinātņu akadēmija informē, ka par vienu no gada sasniegumiem lietišķajā zinātnē nosaukti inovatīvi olbaltumvielām un šķiedrvielām bagāti pārtikas produkti no Latvijā audzētiem pākšaugiem. To radīšanā iesaistītas vairākas PTF zinātnieces - LZA korespondētājlocekle Sandra Muižniece-Brasava, Dr.sc.ing. Asnate Ķirse, Dr.sc.ing. Liene Strauta, Dr.sc.ing. Ruta Galoburda, LZA korespondētājlocekle Daina Kārkliņa, Bc.sc.ing. Evija Puiškina

Zinātnieces izstrādājušas jaunus risinājumus ar olbaltumvielām un šķiedrvielām bagātu pārtikas produktu ražošanai no Latvijā audzētiem pelēkajiem zirņiem, cūku pupām un lauka pupām - pākšaugu pastētes, ekstrudētas pākšaugu uzkodas un pākšaugu batoniņus. Jaunie pārtikas produkti plašākai sabiedrībai jau prezentēti vairākās lauksaimniecības un pārtikas uzņēmēju izstādēs Latvijā.

Zinātnes sasniegumu un nozīmīgāko notikumu Latvijas zinātnes dzīvē izvērtēšana tika sākta pirms 15 gadiem - 2002. gadā. LZA organizētais zinātnes sasniegumu konkurss gadu gaitā guvis arvien lielāku popularitāti zinātnieku vidū, kā arī iemantojis plašu rezonansi sabiedrībā. Šobrīd tas ir viens no prestižākajiem konkursiem visu nozaru zinātnēs Latvijā, par to liecina arī iesniegto un nominēto pētījumu, projektu, monogrāfiju, praktisko zinātnisko izmēģinājumu izcilība un unikalitāte ne tikai nacionālā, bet arī starptautiskā mērogā.