Vēlēšanas nāk: Cinosvska par 250 eiro piedāvā politiķiem "pareklamēties no labākās puses"

Pētnieciskās žurnālistikas birojs Re:Baltica ironizē par veidu un formu, kādā jaunais televīzijas kanāls iTV uzrunā politiķus pirms rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām. Televīzijas kanāla veidotājas Žaklīnas Cinovskas vārdā politiķiem tiekot piedāvāts par nieka 250 eiro "izskalot smadzenes" auditorijai sev vēlamā veidā un formā.

Saeimas deputāti esot saņēmuši ļoti tiešu piedāvājumu no Žaklīnas Cinovskas - iespēju piedalīties jaunā raidījumā "Politiskais ABC". Tajā kopā ar "kolorītiem Latvijas iedzīvotājiem", politiķis varēšot atbildēt uz jautājumiem par politiku. "Raidījumā būsiet vienīgais Latvijas politiķu pārstāvis un Jums būs iespēja parādīt sevi topošajiem vēlētājiem no labākās puses." Lai tas tā patiešām notiktu, pirms raidījuma politiķim tiek piedāvāts arī mediju treniņš. Raidījums būs īss, to rādīs iTV un reklamēs lielākajos Latvijas medijos. Jāpiesakās ātri, jo "līdz priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojuma periodam laika nav daudz, līdz ar to, aktīvākā demonstrēšana paredzēta līdz 6. jūnijam." Un tas viss par nieka 250 eiro plus PVN.

Vēstules teksts:

"Žaklīnas Cinovskas vārdā piedāvāju iespēju kļūt par jauna mini-raidījuma dalībnieku. Raidījumu sauc "Politiskais ABC" un tas sniedz Jums iespēju ne tikai uzrunāt savus vēlētājus, bet arī iemācīt viņiem ko jaunu par politiku un Latvijas politiskās sistēmas uzbūvi. Tā kā mūsdienās sociālie mediji ieņem arvien nozīmīgāku lomu cilvēku saziņā un informācijas ieguvē, kā arī, lai veidotu Jums pieejama eksperta tēlu, raidījums tiks veidots viegli uztveramā izklaidējoši-izglītojošā formā, labā kvalitātē un būs samērā īss. Tas arī nozīmē, ka vēstījums aizsniegs un uzrunās daudz vairāk Latvijas iedzīvotāju, nekā klasiska politiskā reklāma. Līdz priekšvēlēšanu aģitācijas ierobežojuma periodam laika nav daudz, līdz ar to, aktīvākā demonstrēšana paredzēta līdz 6. jūnijam. Šo raidījumu varēsiet izmantot arī savās marketinga aktivitātēs. Vairāk informācijas varat atrast pievienotajā raidījuma aprakstā. Ar prieku atbildēšu uz Jūsu jautājumiem un priecāšos par atbildi šīs nedēļas laikā."