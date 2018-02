Ģērbies silti! Lai gan otrdien spīdēs saule, gaidāms stindzinošs vējš

Otrdienas rītā zemākā gaisa temperatūra Latvijā reģistrēta Daugavpils novērojumu stacijā, kas izvietota pilsētas nomalē pie Ruģeļu ūdenskrātuves, - šajā vietā sals pastiprinājies līdz -24 grādiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informācija. Citviet Latgalē, kā arī Vidzemē, Zemgalē un vietām Dienvidkurzemē gaisa temperatūra pazeminājusies līdz -17..-23 grādiem, savukārt Kurzemes lielākajā daļā termometri rāda -12..-16 grādu.

Otrdien Latvijā austrumu, ziemeļaustrumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē, tādēļ sals šķitīs bargāks nekā iepriekšējās dienās, prognozē sinoptiķi.

Vēl nedaudz stiprāks vējš saglabāsies Rīgas jūras līča Kurzemes piekrastē, kur Kolkā jau naktī reģistrētas brāzmas līdz 17 metriem sekundē. Pārsvarā gaidāms saulains laiks, būs arī mākoņi, vietām nedaudz īslaicīgi snigs, vējš putinās sniegu.

Gaisa temperatūra nepakāpsies augstāk par -10..-15 grādiem. Rīgā gaidāms neliels mākoņu daudzums un austrumu, ziemeļaustrumu vēja brāzmas līdz 12 metriem sekundē, gaiss iesils vien līdz -12 grādiem.

Laikapstākļus nosaka spēcīga anticiklona dienvidu mala. Atmosfēras spiediens 773-776 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

Šorīt sniegs un apledojums vietām Kurzemē, Vidzemē un Pierīgā apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VAS "Latvijas valsts ceļi" apkopotā operatīvā informācija.

Sniegotos un slidenos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 39 "Latvijas autoceļu uzturētājs" ziemas dienesta tehnikas vienības.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas posmā no Berģiem līdz Bīriņu pagriezienam, Vidzemes šosejas posmā no Rīgas līdz Līgatnei, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Liepājai, kā arī Ventspils šosejas posmā no Priedaines līdz Talsiem un no Usmas līdz Ventspilij.