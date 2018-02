Pirmdien visvairāk sniega sagaidīsim Kurzemē  

Pirmdien plkst.4 gaisa temperatūra Ventspilī bija no -7 grādiem ostā līdz pat -22 grādiem lidostā, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām. Citviet Kurzemē gaisa temperatūra atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem tobrīd bija no -6,4 grādiem Kolkā līdz -23,3 grādiem Rucavā. Tajā skaitā Liepājas lidostā gaisa temperatūra naktī noslīdēja līdz -21 grādam. Sals līdz -22 grādiem pusnaktī reģistrēts arī Zemgalē - Staļģenē, kur no rīta gaiss iesilis līdz -13 grādiem. Zemākā gaisa temperatūra naktī Latgalē bija -23 grādi Daugavpils novērojumu stacijā, savukārt lielākais sals Vidzemē - līdz -21 grādam - novērots Rīgas apkaimē.

Pirmdienas rītā gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā ir -12..-18 grādu, Ziemeļkurzemes piekrastē -6..-8 grādi, bet valsts dienvidos vietām saglabājas aukstums līdz -21 grādam.

Debesis daļēji apmākušās, daudzviet krīt neliels sniegs. Vietām dūmaka un sarma. Pārsvarā pūš lēns vējš, daudzviet valda bezvējš.

Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, lēns ziemeļaustrumu vējš, gaisa temperatūra -11..-12 grādu.

Pirmdien Latvijā caur mākoņiem spīdēs saule un daudzviet gaidāms neliels sniegs, vairāk snigs Kurzemē, īpaši pēcpusdienā un vakarā, prognozē sinoptiķi.

Pūtīs lēns vējš, galvenokārt no ziemeļaustrumiem. Maksimālā gaisa temperatūra būs no -4..-7 grādiem Kurzemē līdz -9..-13 grādiem valsts austrumos.

Rīgā gaidāma daļēji saulaina diena, iespējams neliels sniegs. Pūšot lēnam ziemeļaustrumu vējam, gaiss iesils līdz -8 grādiem.

Laikapstākļus nosaka anticiklons. Atmosfēras spiediens visā valstī 772-774 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.