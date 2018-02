Naktī vietām gaidāms -26 grādu aukstums; zināms, kāds laiks būs nākamnedēļ  

Šīs darba nedēļas gaitā Latvijā pakāpeniski sāka pastiprināties anticiklons, kurš Eiropas lielākajā daļā ir atnesis aukstās arktiskās gaisa masas. Tā ietekmē mākoņu daudzums samazinājās, kā rezultātā aizvadītājā naktī un šorīt daudzviet strauji pazeminājās gaisa temperatūra, sasniedzot šīs ziemas sezonas zemākās vērtības, meteo.lv.

Nākamajā naktī virs Latvijas atradīsies anticiklona centrs, līdz ar to laiks būs pārsvarā skaidrs un nakts otrajā pusē, kā arī rīta stundās vietām valsts austrumu daļā gaidāms stiprs sals - termometra stabiņš noslīdēs līdz -25…-26 grādu atzīmei. Savukārt rītdien Latvijai no ziemeļrietumiem pietuvosies neliels ciklons. Tā ietekmē debesis aizklās mākoņi un rietumu un centrālajos rajonos snigs. Vietām snigs samērā intensīvi, un sniega segas biezums pievakarē pieaugs par 3 līdz 5 cm. Snigšanas laikā redzamība būs pasliktināta, un atsevišķi ceļu posmi būs slideni. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, pēcpusdienā Kurzemes piekrastē iegriezīsies no ziemeļrietumiem, ziemeļiem un pastiprināsies, brāzmās sasniedzot 14 m/s.

Brīvdienās ciklons pakāpeniski savu nozīmi zaudēs, un virs Skandināvijas pastiprināsies anticiklons, kas noteiks laika apstākļus arī Latvijā. Ja naktī uz sestdienu rietumu un centrālajos rajonos vēl snigs, tad dienā būtiski nokrišņi vairs nav gaidāmi un mākoņu daudzums atkal samazināsies. Pūtīs lēns ziemeļaustrumu, ziemeļu vējš. Gaiss naktī atdzisīs no -9…-14 grādiem rietumu rajonos, līdz -18…-23 grādiem centrālajos un austrumu rajonos, savukārt dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -7…-12 grādiem.

Nākamās nedēļas sākumā ar ziemeļu, ziemeļaustrumu vējiem Latvijā ieplūdīs vēl aukstāks gaiss no Krievijas. Nedēļas sākumā debesis būs pārsvarā mākoņainas, un vietām, galvenokārt Kurzemē, nedaudz snigs.

Nedēļas vidū anticiklons turpinās pastiprināties un debesis noskaidrosies, tādēļ nakts un rīta stundās gaidāms stiprs sals līdz -25…-27 grādiem. Pēc šī brīža prognozēm pastāv arī neliela varbūtība, ka vietām termometra stabiņš var noslīdēt līdz -30 grādu atzīmei.