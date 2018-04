Lindermans: Gapoņenko ticis sodīts kā bezpajumtnieks

Prokrieviskais skandālists Vladimirs Lindermans dalījies pārdomās par sava domubiedra Aleksandra Gapoņenko apcietināšanu.

Lindermans, runājot ar portālu Vesti, pauž pārliecību, ka prokrieviskā aktīvista apcietināšanai nav likumīga pamata: ''Un ja arī tāds ir, tad tas tāpat nav tāds, lai cilvēku apcietinātu un iemestu cietumā.''

''Parasti tādus soda mērus piespriež bezpajumtniekiem,'' norāda skandālists. ''Vai arī, ja veicis vardarbīgus noziegumus.''

Izrādās, ka Gapoņenko, kad tiks atbrīvots, plānojot Latviju sūdzēt ''visās iespējamajās tiesās'', tomēr Lindermanam šķiet, ka mūsu varas iestādes to lūkos novērst: ''Lai no tā izvairītos, viņu no cietuma dzīvu varētu neizlaist.''

Gapoņenko aizstāvji pieprasa, lai viņu arī ievieto cietuma zonā, kur ir politieslodzītie, nevis recidīvisti, jo pie ''zekiem'' varot notikt ''negadījumi''.

Visbeidzot, viņi pārliecināti - Gapoņenko apcietināšana varot kļūt ''par skaļāko kriminālprocesu Latvijas vēsturē''.