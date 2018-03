16 gadus vecs "brašulis" ar svešiem dokumentiem apmetas viesu namā un apzog to  

1. februārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Salaspils iecirknī tika uzsākts kriminālprocess par iecirkņa apkalpojamā teritorijā esoša viesu nama izdemolēšanu un apzagšanu. Kāds jaunietis, uzrādot personas apliecību, uz vienu dienu bija apmeties viesu namā. Pēc tam, kad viņš jau bija pametis numuriņu, darbinieki konstatēja, ka ir salauzts skapis, turklāt pazudis 500 eiro vērts televizors un nazis.

Izmeklēšanas laikā policisti noskaidroja, ka iepriekš viesu namā uzrādītā ID karte patiesībā nepieder jaunietim, kurš tur bija apmeties. Sazinoties ar personas apliecības īpašnieku, tika noskaidrots, ka viņš savu apliecību ir iedevis savam draugam kā ķīlu, aizņemoties naudu.

Savukārt sazinoties ar personu, kurai īpašnieks bija nodevis glabāšanā savā apliecību, tika noskaidrots, ka viņš apliecību jau iepriekš pazaudējis vai tā viņam tikusi nozagta, līdz ar to viņš neesot saistīts ar notikušo viesnīcā.

Turpmākas izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka personas apliecību no tās glabātāja ir nozadzis 16 gadus vecs jaunietis, viņa paziņa. Puisis jau iepriekš bija noskaidrojis, ka pie drauga glabājas sveša personas apliecība un nolēmis to nozagt, lai, neatklādams savu identitāti, varētu apmesties viesu namā un to apzagt.

Vakar, 13. martā, Salaspils iecirkņa policisti sadarbībā ar Rīgas Brasas iecirkņa policistiem aizturēja aizdomās turēto jaunieti. Jāpiebilst, ka aizdomās turētais pēc identiskas shēmas apzadzis arī citus viesu namus, viesnīcas īres dzīvokļus. Pret jaunieti šobrīd notiek izmeklēšana vairākos iepriekš uzsāktos kriminālprocesos.

Saistībā ar Salaspils iecirkņa apkalpojamā teritorijā izdarīto noziegumu pret jaunieti uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta - par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods. Tāpat pret viņu uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 281. panta otrās daļas - par savas personas identitātes slēpšanu, ja tā izdarīta nolūkā izvairīties no kriminālatbildības. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz vienam gadam vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods.

Aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis policijas uzraudzība.

Policija pieļauj, ka jaunietis varētu būt izdarījis citus identiskus noziegumus. Tāpēc aicinām atsaukties arī citas viesnīcas, viesu namus vai dzīvokļu izīrētājus, kuri, iespējams, ir apzagti. Cietušie aicināti zvanīt pa tālruņa numuru 110 vai vērsties tuvākajā policijas iecirknī.