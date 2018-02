Slepkavībā apsūdzēts Īrijas latvietis atklāj skaudru stāstu par dzīvi svešumā

Dublinas Centrālajā tiesā 20. februārī turpinājās Latvijas valstspiederīgā Riharda Lavicka lietas izskatīšana. Vīrietis tiek apsūdzēts par kāda Polijas pilsoņa saduršanu, kas beidzās letāli, vēsta "Baltic-Ireland".

Apsūdzētais noliedza savu vainu Arkadiusz Czajkowski slepkavībā 2016.gada 1.novembrī Longfordas pilsētā, bet atzina, ka ir vainīgs nogalināšanā bez iepriekšēja nodoma.



Lavickis tiesai apgalvoja, ka bijis tik ļoti dusmīgs uz upuri, ka uzbrukuma brīdī viņam bijusi prāta aptumšošanās un tikai vēlāk aptvēris, ko ir izdarījis.

Tiesas procesa laikā atklājas skaudri fakti par apsūdzētā bērnību un dzīvi. Lavickis ir viens no pieciem bērniem ģimenē. Viens no tiem jau ir miris cietumā. 14 gadu vecumā aspūdzētais ieradās Īrijā pie viena no savie brāļiem, taču ar laiku brāli pārņēma heroīna atkarība. Palēnām arī pats apsūdzētais sāka lietot narkotikas. Pametis skolu, sāka lietot arī recepšu medikamentus. Lēnām nonākot arī pie marihuānas pārdošanas.

Apsūdzētajam ar upuri bija draudzīgas attiecības - upuris pircis no Lavicka marihuānu, kopā dzēruši. Strīds izraisījās par 300 €, ko Lavickis bija parādā upurim par narkotikām. Abu starpā notika virkne incidentu, kas noslēdzās ar uzbrukumu un Czajkowski saduršanu.

Prokurors jautāja apsūdzētajam, kāpēc viņš nopratināšanās, kas notika pēc uzbrukuma, neminēja, ka viņam bijis “prāta aptumšms”. Uz to Lavickis atbildēja, ka tolaik bija lietojis gan alkoholu, gan narkotikas un nespēja visu skaidri saprast. Prokurors norādīja zvērinātajiem, ka, visticamāk, apsūdzētais ir sapratis, ka, gadījumā, ja viņam izdosies pierādīt, ka noziegumu veicis “prāta aptumsuma brīdī’, tad viņš var tikt tiesāts par nogalināšanu bez iepriekšēja nodoma, nevis par slepkavību. Prokurors apgalvoja, ka Lavickis apzināti melo. Tiesas prāvā noteikts divu dienu pārtraukums.