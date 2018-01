Par garāžas aplaupīšanu aizturēti četri garnadži  

22. janvārī Saulkrastu iecirkņa policisti saņēma informāciju par to, ka Garkalnes novada Upesciemā ir apzagta garāža-remontdarbnīca. No ēkas bija nozagts mopēds un dažādi instrumenti.

Cietušie nezināja, kurā datumā ir izdarīta zādzība, taču viens no viņiem atminējās, ka naktī no 20. uz 21. janvāri netālu no garāžas bija pamanījis garām garāžai-remontdarbnīcai pabraucam aizdomīgu automašīnu ar atvērtu bagāžas nodalījumu, no kura bija redzama riepa, kas atgādināja nozagtā mopēda riepu.



Šajā pašā datumā Rīgas Teikas iecirkņa darbinieki saņēma izsaukumu uz Berģiem. Cietušais vīrietis apgalvoja, ka viņam nozagta automašīna un šobrīd šī automašīna ir atrasta avarējusi ietriekusies sētā. Cietušais norādīja, ka nezina, kurš varēja nozagt automašīnu. Tika noformēts materiāls par automašīnas zādzību un auto tika izņemts.



Veicot izmeklēšanas darbības, Saulkrastu iecirkņa policisti ieguva informāciju, ka stāsts par automašīnas zādzību, iespējams, ir izdomājums un patiesībā tā varētu būt saistīta ar mopēda un instrumentu zādzību Upesciemā.



Turpinot izmeklēšanas pasākumus, sākotnēji tika noskaidrotas divas aizdomās turētās personas, kuras piedalījās garāžas-remontdarbnīcas apzagšanā un bija pārvietojušās ar automašīnu. Saistībā ar to, 25. janvāra vakarā un 26. janvāra naktī abas aizdomās turētās personas tika aizturētas. Vienlaikus tika veiktas kratīšanas šo personu dzīvesvietās. Turpinot darbu, 26. datumā tika noskaidrota un uzreiz aizturēta arī trešā aizdomās turētā persona, kuras dzīvesvietā arī tika veikta kratīšana. 28. janvārī tika noskaidrota un aizturēta ceturtā aizdomās turētā persona.

Jāpiebilst, ka aizturēšanas nenotika bez starpgadījumiem. Viens no aizdomās turētajiem centās aizbēgt pa pirmā stāva logu un atteicās iziet no dzīvokļa.

Kratīšanu laikā policisti atguva nozagto mopēdu un to atdeva cietušajam. Tāpat tika atgūta lielākā daļa no nozagtajiem instrumentiem.



Divi no iespējamiem ļaundariem ir dzimuši 1993. gadā, savukārt pārējie - 1987. un 1971. gadā. Trīs no viņiem jau iepriekš ir sodīti par mantiskiem noziegumiem.



Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas - par zādzību ar iekļūšanu. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.



1987. gadā dzimušajam aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, savukārt pārējiem trim aizdomās turētajiem - policijas uzraudzība.



Policisti ir noskaidrojuši, ka iesniegums par automašīnas zādzību ir nepatiess. Zināms, ka auto ir avarējis brīdī, kad visi četri aizdomās turētie pēc garāžas-remontdarbnīcas apzagšanas ar to braukuši. Policisti turpina strādāt par nepatiesas liecības sniegšanas faktu.