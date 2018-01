Daugavpilī policija atrod viltotas smaržas 5000 eiro vērtībā

Šī gada sākumā Valsts policija, veicot plānotās pārbaudes, Daugavpilī konstatēja tirdzniecību ar pasaulē populāru smaržu viltojumiem. Pārbaudes laikā tika izņemtas 99 pudelītes ar viltotām smaržām, kuru vērtība lēšama aptuveni 5 000 eiro apmērā.

Visām smaržām ir nozīmēta ekspertīze. Ja ekspertīzes rezultāti apstiprinās, ka tika realizētas viltotas smaržas, individuālajam komersantam var tikt uzlikts naudas sods līdz pat 14 000 eiro.

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas 11. janvārī veica pārbaudi kāda individuālā komersanta tirdzniecības vietā Daugavpilī, ar mērķi apkarot preču zīmju nelikumīgu izmantošanu. Likumsargi pārbaudes laikā izņēma 99 vienības ar pasaulē zināmu smaržu viltojumiem - Versace, Boss, Armani, Chanel, Davidoff u.c. Ja visas šīs smaržu vienības tiktu realizētas, tad noziedznieku guvums būtu aptuveni 5 000 eiro. Jāpiemin, ka tirdzniecības vietā tika pārdotas ne tikai smaržas, bet arī citas sadzīves mantas.

Lai pārliecinātos, vai konkrētajā tirdzniecības vietā tika realizētas viltotas smaržas, ir nozīmēta ekspertīze. Ja ekspertīzes rezultāti to apstiprinās, individuālajam komersantam tiks sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols pēc LAPK 166.17 panta - par preču zīmes nelikumīgu izmantošanu. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajām personām — no 1 400 līdz 14 000 eiro, konfiscējot pārkāpuma izdarīšanas rīku vai pārkāpuma priekšmetu.

Katru gadu Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas veic vairākas pārbaudes, ar mērķi apkarot preču zīmju nelikumīgu izmantošanu. 2017. gadā piecu pārbaužu laikā kopumā tika izņemtas 1 135 viltotu smaržu vienības. Vislielākais izņemto vienību skaits - 340 viltotas smaržas - bija Rīgā 9. maijā. Tās izplatīja kāda privātpersona, piedāvājot iegādāties smaržas internetā.