Starptautiskā programma arī Latvijas skolās  

Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu, kas tiek īstenota vairāk nekā 130 pasaules valstīs, jau 20 gadu piedāvā Rīgas Valsts 1. ģimnāzijā, bet pirms pieciem gadiem tai pievienojās arī Rīgas Valsts 2. ģimnāzija. Tuvākajos gados šīs programmas izplatība gan nav paredzama, jo Latvijā nav tik daudz pedagogu, kas savu priekšmetu varētu pasniegt angļu valodā, turklāt – par mācīšanos tajā jāpiemaksā.

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā (RV2Ģ) programmu piedāvā divos līmeņos - pamatizglītības (7. līdz 10. klase) un vidējās izglītības (11. līdz 12. klase) pakāpē, dodot iespēju vidusskolas beidzējiem saņemt divus diplomus - gan par Latvijas vispārējās vidējās, gan Latvijā un ārvalstīs atzītās starptautiskās izglītības ieguvi. Šobrīd tie, kas pirmie sākuši šo programmu apgūt 7. klasē, ir nonākuši līdz 11. klasei, bet vidējās izglītības (divgadīgo) kursu nu jau absolvējušas vairākas klases, skaidro RV2Ģ Starptautiskā Bakalaurāta galvenā vadītāja Ilze Darģe, uzsverot, ka abu pakāpju ieguvējiem jākārto eksāmeni - gan «parastie», kas attiecas uz visiem Latvijas pamatskolas un vidusskolas beidzējiem, gan starptautiskās programmas, kas paredz pārbaudījumus visos mācību priekšmetos. Tas nozīmē, ka slodze šo klašu audzēkņiem ir pamatīga, tāpēc ne katrs to spēj «pavilkt», atzīst I. Darģe. Viņa arī piebilst, ka, uzņemot jaunus skolēnus šajā programmā, ir jāiztur pārbaudījumi - gan matemātikā, gan angļu valodā.

Taču šīs programmas vidējās pakāpes pionieris Latvijā ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzija (RV1Ģ) - to 20 gadu laikā beiguši apmēram 600 skolēnu, informē RV1Ģ mācību pārzine Līga Reitere. Starptautiskajā Bakalaurātā uzņemtie jaunieši 10. klasē apgūst mācību programmu, kura atbilst I virzienam (datorzinātnes). 11. un 12. klasē zinību apguve notiek pēc individuāli sastādītas programmas, ierobežojot mācību priekšmetu skaitu, bet palielinot padziļinātā līmenī apgūstamo - specializējoties atsevišķās zinātnēs. Mācības 11. un 12. klasē notiek latviešu un angļu valodās, lielu daļu ieskaites darbu sagatavojot angļu valodā. Programmas nobeigumā skolēni kārto centralizētos eksāmenus visos izvēlētajos mācību priekšmetos un saņem Starptautiskā Bakalaurāta organizācijas izsniegtu sertifikātu ar vērtējumiem. Pieredze rādot, ka daudzi no šo programmu absolvējušajiem izvēlas tālāk studēt ārzemju augstskolās.

Jārēķinās, ka šī programma tiek finansēta ne tikai no valsts budžeta līdzekļiem (pedagogu darba samaksa), bet arī ar skolēnu vecāku līdzmaksājumiem (programmas dalības maksa, maksa par eksāmeniem, maksa par mācību līdzekļiem u.c). Divu gadu maksa RV1Ģ ir 2000 eiro, norāda L. Reitere, piebilstot, ka viena no dārgākajām sadaļām ir skolotāju tālākizglītība, ko pieprasa Starptautiskā Bakalaurāta vadītāji. Programma tiek akreditēta ik pēc pieciem gadiem, un vislielākā uzmanība tiek pievērsta pedagogu specializācijai, sadarbībai, kursiem.

L. Reitere atzīst, ka par šīs programmas īstenošanu «teorētiski» interesējušās arī citas valsts ģimnāzijas, taču «praktiski» pie tās nav ķērušās, jo to nav tik viegli nodrošināt. To apliecina arī Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, kurš arī apsvēris šādu iespēju attiecībā uz savu skolu, jo tā ir «labi nostādīta», augsta līmeņa programma. Viens no klupšanas akmeņiem esot skolotāji - maz ir tādu, kuri savu priekšmetu spēj pasniegt labā angļu valodā. Viņš uzskata, ka pieprasījumu apmierina gan abas šīs Rīgas ģimnāzijas, gan arī Latvijas Starptautiskā skola. Iespējams, ka ar laiku vēl kāda valsts ģimnāzija pievienosies, taču viņš šauboties, vai tā būs kāda no reģioniem.

***

UZZIŅAI

• Starptautiskā Bakalaurāta organizācija ir nevalstiska organizācija ar konsultatīvo statusu UNESCO un Eiropas Padomē. Tā ir reģistrēta kā izglītojoša, brīvprātīga organizācija Šveicē; tās vadību veido starptautiska padome.

• 134 pasaules valstīs Starptautiskā Bakalaurāta diploma programmu apguva vairāk nekā 1500 skolās, audzēkņiem nodrošinot apmācību un zināšanu pārbaudi pēc vienotas mācību programmas.

• Starptautiskā Bakalaurāta diplomu iegūst pēc divu gadu mācību kursa apgūšanas vidusskolas pēdējās klasēs un veiksmīgas eksāmenu nokārtošanas. Šāda vidējās izglītības diploma ieguvējs var kvalificēties tālākajām studijām labākajās pasaules augstskolās atbilstoši saņemtajam punktu daudzumam.

• Piemēram, tādas augstkolas kā Hārvarda, Jeila, Oksfordas un Kembridžas universitātes labprāt uzņem studentus, kam punktu kopskaits ir vismaz 38 (no 45). Daudzās ASV augstskolās labi rezultāti Starptautiskā Bakalaurāta eksāmenos dod iespēju uzsākt studijas bez atsevišķiem ievadkursiem vai pat otrajā kursā.