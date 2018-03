Latvijas simtgadē skolu slēgšana nepierimst

Līdz nākamā mācību gada sākumam palicis pusgads, un Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apstiprinātais slēdzamo un reorganizējamo izglītības iestāžu saraksts ir pastiepies garumā: kopumā tur ir jau trīs desmiti skolu un bērnudārzu. Nepilns desmits, par kuru likvidāciju pašvaldības jau ir lēmušas, stāv rindā, bet par dažām vēl notiek sīvas cīņas.

Zaudē statusu

Jau šobrīd ir skaidrs, ka statusa maiņu piedzīvos sešas vidusskolas: Īslīces, Uzvaras, Staiceles, Liepupes, Irlavas un Jumpravas, kuras kļūs par pamatskolām. Bet Istras vidusskola Ludzas novadā vispār tiks slēgta. Pārtapšana par sākumskolām sagaida arī piecas pamatskolas: Asūnes, Šķaunes, Mežotnes, Vijciema un Kārķu. Pārmaiņas notiks arī ar četrām speciālajām pirmsskolas iestādēm un trim bērnudārziem, kuri tiks likvidēti vai pievienoti pie kādas citas iestādes. Speciālo skolu optimizācija notikusi arī Saldus novadā - tur slēgta Rubas skola, bet Cieceres internātpamatskola tiks reorganizēta, nododot divas tās programmas jaunizveidotajai Kalnsētas internātskolai, kurai tiek pievienota arī speciālā pirmsskolas iestāde Cerībiņa. Vērienīga trīs mācību iestāžu apvienošana notiks Kuldīgā, kur šā procesa rezultātā tiks izveidota Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola. Arī Dobelē no divām tiks izveidota viena - Dobeles sākumskola.

Šis būs pēdējais mācību gads sarakstā jau iekļautajām astoņām skolām, kas atrodas Viesītes, Jēkabpils, Kocēnu, Priekules, Alūksnes, Skrundas, Līvānu, Aizputes novadā.

Vēl vairākas stāv rindā, lai tiktu tur ierakstītas, piemēram, Jaunlaicenes pamatskola, Preiļu vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola, Liepnas internātpamatskola, Vaiņodes internātpamatskola (novada dome pieļauj, ka varbūt lēmumu pārskatīs).

Sīvas cīņas Vecpiebalgā

Visticamāk, melnajā sarakstā nonāks arī Vecpiebalgas skolas. Ja vēl pērn pirms jaunā mācību gada oficiāli nekas tāds netika pausts, tad neoficiāli par to runāts jau sen, Neatkarīgajai sacīja Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājs Indriķis Putniņš. Novads nav liels, un uzturēt četras skolas, no kurām trijās ir kritiski mazs skolēnu skaits, attiecīgi 28, 48 un 61, paliekot par finansiāli grūti panesamu uzdevumu. Ja par Inešu pamatskolu «viss ir skaidrs», proti, no 2018. gada 1. septembra vispārējās izglītības programma tajā vairs netiks realizēta, paliks tikai mākslas programma, tad par Taurenes un Dzērbenes skolām, no kurām ir paredzēts atstāt tikai vienu, vienošanās vēl nav panākta. Novada vadītājs atzina, ka situācija «nav tik vienkārša»: katrs pagasts grib saglabāt savu skolu un nevēlas piekāpties par labu kaimiņiem, jo baidās, ka tas negatīvi iespaidos šīs vietas nākotni. Taurenes plusi ir tie, ka ēka ir neliela un vieglāk uzturama, taču mīnuss: tā celta kā bērnudārzs ar caurstaigājamām klasēm, arī virtuve ir par mazu. Savukārt Dzērbenē skola ir liela, tajā tiek piedāvātas arī mūzikas programmas. Taču tajā skolēnu ir mazāk nekā Taurenē, un arī ēkas uzturēšana prasa lielākus ieguldījumus. Turklāt skolas direktore izteikusi vēlmi doties pensijā. Katrā ziņā par to, kura paliks, tikšot izlemts drīzumā, lai jau tuvākajā laikā varētu sludināt konkursu uz skolas direktora amatu un no jaunā mācību gada varētu attīstīt - vai nu Taurenes, vai Dzērbenes skolu.

Mazās skolas padodas

Gana sīvas cīņas izvērtušās arī ap Upītes pamatskolu, kuru Viļakas novada pašvaldība tomēr apņēmusies slēgt, pamatojot ar to, ka bērnu skolā ir maz, ēka veca un skolai nepiemērota, turklāt pagastā vien sešu kilometru attālumā ir Rekavas vidusskola. Diemžēl nelīdzēja arī tas, ka Upītes ciems ir plaši zināms ar savu kultūras dzīvi, kuras viens no līderiem ir dzejnieka Antona Slišāna dēls Andris Slišāns, kas arī aktīvi cīnījās, lai skola te paliktu dzīva.

Dagdas pusē beigs pastāvēt Konstantinovas sākumskola, kas gadiem bija pazīstama kā viena no mazākajām Latvijā, apliecināja Dagdas novada izglītības darba vadītāja Marija Mickeviča. Lai gan uz papīra kopumā skolas posmā bijuši 14 bērni, patiesībā viņu bijis vēl mazāk, tāpēc deputāti pirms dažām dienām ārkārtas domes sēdē nobalsojuši par to, ka skola tiek slēgta. Vēl gan neesot skaidrs, kas notiks ar pirmsskolas grupiņu.

Arī Preiļu novadā līdzīgs liktenis gaida Priekuļu sākumskolu, kurā bija vien nepilns desmits skolēnu. Svaru kausos svārstās arī Ludzas novada Nirzas pamatskolas nākotne. Lai gan gala lēmums nav pieņemts, tas vairāk sliecas uz skolas likvidēšanas pusi.