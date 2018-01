Sākas skolēnu pieteikšanās šī gada Ēnu dienai  

No šodienas, 16. janvāra, atvērta skolēnu pieteikšanās Latvijas lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvija (JA Latvija) organizētajai ikgadējai karjeras izglītības programmai ĒNU DIENA, kas šogad norisināsies 14. februārī.

Pāris dienu laikā, kopš atvērta darba devēju pieteikšanās, portālā enudiena.lv publicētas jau 2441 vakances. Ēnu vietas jeb vakances publicējuši Nacionālie bruņotie spēki, Draugiem Group, Swedbank, Latvijas Mobilais Telefons, Inbox.lv, Starptautiskā lidosta “Rīga”, NRC “Vaivari” un daudzi citi uzņēmumi un iestādes. Pagaidām aktīvākie ēnu devēji ir valsts iestādes, nevalstiskās organizācijas, kā arī IKT nozares uzņēmumi.

JA Latvija vadītājs Jānis Krievāns aicina skolēnus: “ĒNU DIENA var kļūt par vērtīgāko dienu gadā, ja vien skolēns pratīs pareizi to izmantot savā labā - karjeras veidošanai. Ir vilinoši pavadīt papildu brīvu no mācībām skolā dienu, ēnojot kādu slavenību vai draugu pulkā apmeklēt valsts pirmo amatpersonu darba vietas, tomēr aicinu šo iespēju izmantot atbildīgāk - ēnot no nākotnes profesijas perspektīvas, mērķtiecīgi veidojot sevi kā nākotnē pieprasītu profesionāli, noskaidrojot, kas ir tās prasmes un zināšanas, kas būs nepieciešamas darba tirgū, veidojot pirmos kontaktus, iedvesmojoties un kļūstot zinošākam.”

Pieteikties ēnošanas vietai skolēni var līdz 4. februārim ĒNU DIENAS portālā www.enudiena.lv. Pieteikumu izvērtēšana notiks trīs kārtās. Katrā no kārtām ēnotājam ir iespēja pieteikties vienlaicīgi tikai uz 1 vakanci. Ja ĒNU DEVĒJS noraida vai neapstiprina pieteikumu konkrētajā kārtā, skolēnam ir jauna iespēja pieteikties vakancēm. Katru reizi var pieteikties tikai uz 1 vakanci, tāpēc izvēle jāveic rūpīgi, rakstot izvēlētajam ēnu devējam pārdomātu motivācijas vēstuli. Ja līdz 4. februārim skolēns nav saņēmis apstiprinājumu nevienā no izvēlētajām vakancēm, tas var kļūt par “nejaušo ēnotāju”. Kļūstot par nejaušo ēnotāju, skolēnam laika posmā no 8. līdz 11. februārim būs tikai viena iespēja pieteikties uz kādu no atlikušajām vakancēm, un, piesakoties šai vakancei, skolēns automātiski tiks apstiprināts dalībai ĒNU DIENĀ.

Tālāk ēnu devējs sazinās ar saviem ēnotājiem personīgi un norunā tikšanos ĒNU DIENĀ, 14. februārī.

ĒNU DIENAS mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem savukārt tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus.

Pagājušajā gadā ĒNU DIENĀ 2017 piedalījās 1313 ēnu devēji, kuri piedāvāja kopumā 7861 vakanci, kas bija par 25 % vairāk nekā 2016. gadā. Uz piedāvātajām vakancēm pretendēja 41 150 reģistrētu ēnotāju. ĒNU DIENĀ 2017 pieprasītākās profesijas bija programmētājs (342 pieteikumi), ārsts (263), radio diktors (248), fotogrāfs (206), ārsta palīgs (185), fizioterapeits (184), ugunsdzēsējs (162), jurists (158), gaisa kuģa stjuarts (151), mākslinieks (151). Savukārt lielākie ēnu devēji iepriekšējā gadā bija Jelgavas pilsētas pašvaldība - 141 vakance, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests - 90 vakanču, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests - 87 vakances un banka Citadele - 58 vakances.