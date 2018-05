Latvijas iedzīvotāji grib saņemt vismaz 1000 eiro lielu algu

Lai pilnībā apmierinātu ikdienas vajadzības, lielākā daļa jeb 53% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju atalgojumā vēlētos saņemt vismaz 1000 eiro mēnesī "uz rokas". No tiem 32% respondentu būtu apmierināti ar atalgojumu virs 1200 eiro, liecina darba portāla CV Market veiktā aptauja.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2017. gadā vidējā neto darba samaksa valstī bija 676 eiro (926 bruto), un prognozējams, ka tā turpinās augt.

Aptaujā "Kāds neto atalgojums (pēc nodokļu nomaksas) šobrīd pilnībā apmierinātu Jūsu vajadzības?" 14% respondentu norādījuši, ka tā būtu summa sākot no 1200 eiro mēnesī, savukārt 18% aptaujāto nepieciešami vairāk nekā 1200 eiro. 21% aptaujas dalībnieku kā savu komforta atalgojumu atzīmējuši 1000 eiro mēnesī. Tikmēr ceturtdaļa jeb 25% respondentu būtu apmierināti ar mēneša algu 800 eiro apmērā. 17% aptaujāto norādījuši, ka viņu vajadzību nodrošināšanai neto atalgojumam jābūt sākot no 600 eiro, tikmēr 5% respondentu pilnībā samierinātos ar algu sākot no 400 eiro mēnesī.

Aptaujas dati arī atklāj, ka ar atalgojumu sākot no 600 vai 800 eiro mēnesī vairākumā būtu apmierinātas sievietes vidēji vecumā līdz 35 gadiem. Par 1000 eiro mēneša ienākumiem vienlīdz daudz priecātos gan daiļā, gan stiprā dzimuma pārstāvji dažādos vecumos, savukārt alga, sākot no 1200 eiro, biežāk būtu nepieciešama vīriešiem vidēji vecumā virs 35 gadiem.

Ar mēneša neto atalgojumu virs 400 eiro pilnībā būtu mierā pārsvarā gados jaunas sievietes bez darba pieredzes, kā arī vīrieši vecumā virs 45 gadiem. Aptaujas dati atklāj, ka šādu atalgojumu vēlētos saņemt vai saņem lielākoties respondenti ar vidējo vai arodizglītību, ārpus Rīgas dzīvojoši, un kuri strādā lielākoties rūpniecības, ražošanas vai apkalpojošajā sfērā. Tikmēr atalgojums vairāk nekā 1200 eiro apmērā apmierinātu aptaujātos ar augstāko izglītību, darba pieredzi vidēji ne mazāk kā 10 gadi, un tos, kuri strādā lielākoties vadības, celtniecības, nekustamā īpašuma, tehnoloģiju, E-komercijas un finanšu jomās.

Tikmēr vidējā alga Latvijā, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir viena no zemākajām. Online darba portāls Jobseurope.net, pamatojoties uz savu lietotāju datiem, apkopojis 2017. gada vidējās algas Eiropas valstu galvaspilsētās. Rīgu tas ar 631,53 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas ierindojis 25.vietā no kopumā 28 pilsētām. Aiz tās atpaliek vien Ungārijas galvaspilsēta Budapešta, Rumānijas galvaspilsēta Bukareste un Bulgārijas galvaspilsēta Sofija. Pirmo vietu ar vidējo algu 3042,07 eiro mēnesī ieņem Luksemburga.