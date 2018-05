Pensijas ar nodokli apliks

Iedzīvotāji parakstoties ir apliecinājuši vēlmi mainīt likumu un panākt, lai turpmāk neapliktu pensijas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šāda iniciatīva ir iesniegta Saeimā, taču pagaidām pieņemt konkrētu lēmumu šajā jautājumā, proti, rosināt izmaiņas likumā, lai pensijas no nodokļa nomaksas atbrīvo, deputāti neplāno.

Tomēr jāņem vērā, ka gan šogad, gan nākamgad, lai arī minimāli, tomēr tiks palielināts ar šo nodokli neapliekamais pensijas minimums. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija, izskatot iedzīvotāju iniciatīvu, vienojās priekšlikumus izmaiņām nerosināt, taču komisijas uzraudzībā strādājošā darba grupa gan varētu izskatīt ar šo jautājumu saistītus priekšlikumus, tiesa, tikai tādus, kurus varētu attiecināt uz 2021. gadu. Pašlaik neapliekamais minimums pensijām ir 250 eiro, tas tika palielināts pērn un tikai par 15 eiro. 2019. gadā šis minimums tiks palielināts līdz 270 eiro mēnesī, bet, sākot no 2020. gada, tas būs 300 eiro mēnesī. Latvijas Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētājs Saeimas deputāts Andris Siliņš uzsvēra, ka Pensionāru federācija gadu no gada uztur prasību pensiju neapliekamo minimumu noteikt minimālās darba algas apmērā, šogad - 430 eiro. Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča (ZZS) atzina, ka šis jautājums ir risināms kopā ar budžeta veidošanu un, visticamāk, no 2021. gada.

Turklāt nereti pensiju indeksācija vai pensiju piemaksas palielināšana «iekļauj» pensiju ar nodokli apliekamajā sarakstā, un pielikums «tiek apēsts



Saprotams, ka Saeimas opozīcijas partijas aicina risināt pensionāru problēmjautājumus steidzīgāk, piemēram, Andrejs Klementjevs (Saskaņa) piekrīt Pensionāru federācijas viedoklim par pensiju neapliekamo minimumu minimālās algas apmērā. Otrkārt, Saeimai būtu nepieciešams arī reaģēt uz iedzīvotāju savāktiem parakstiem un dot skaidru atbildi, kāpēc pensijas - kas pat ir mazākas par vidējo pensiju valstī - joprojām tiek apliktas ar nodokli.

Turklāt nereti pensiju indeksācija vai pensiju piemaksas palielināšana «iekļauj» pensiju ar nodokli apliekamajā sarakstā, un pielikums «tiek apēsts».



Arī Labklājības ministrijas sagatavotajā pārskatā par pensiju izmaiņām šogad nav vēsts par nodokļu jautājumu. Labklājības ministrija informē, ka aprīlī Saeima veica grozījumus Pensiju likumā un no šā gada 1. jūlija daļai pensionāru tiks paaugstināts piemaksas apmērs. Arī pensiju indeksācija 1. oktobrī daļai pensionāru būs lielāka, jo tiks ņemts vērā viņu darba stāžs. No 1. jūlija tiks paaugstināts pensiju piemaksas apmērs par vienu darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim.

Tas skars tos seniorus, kas līdz šim datumam sasniedza vecuma pensijai nepieciešamo vecumu, un viņiem tāpēc tika piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija. Pašlaik viņiem par vienu nostrādāto darba gadu maksā vienu eiro, bet no 1. jūlija viena eiro vietā būs 1,5 eiro. Piemēram, ja cilvēks devās pensijā līdz 1995. gada 31. decembrim un bija nostrādājis 40 darba gadus, tad tagad viņš saņem vienu eiro par katru šo gadu - 40 eiro. No 1. jūlija pensionārs saņems 60 eiro. Saeima nolēma, ka šis piemaksas paaugstinājums attieksies arī uz senioriem, kas pensijā devās 1996. gadā. Arī viņi saņems piemaksu - 1,5 eiro par katru nostrādāto darba gadu, kas bijis līdz 1995. gada 31. decembrim.