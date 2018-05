Ātrās palīdzības saukšana: Kā atšķirt pareizos izsaukumus no nepareizajiem?

Kārtība, ka par nepamatotiem ātrās palīdzības izsaukumiem pacientam var likt samaksāt, ir spēkā jau vairākus gadus. Taču tagad Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests aicina Veselības ministriju par 16 eiro palielināt maksu par nepamatotu izsaukumu, turklāt turpmāk rēķinus pacients nedabūs uzreiz, bet vēlāk – pa pastu.

Lielu sabiedrības rezonansi izpelnījās Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta paziņojums par rēķinu izrakstīšanas kārtības maiņu, kā arī priekšlikumu palielināt maksu par nepamatoti izsauktu ātro palīdzību. Tiesa, galvenokārt iedzīvotāji pauda sašutumu nevis par izmaiņām, bet par to, ka «dienests ieviesīs maksu par izsaukumiem». Jāatgādina, ka šāda kārtība pastāv jau vairākus gadus. Iespējams, pacienti vēl atceras Veselības ministrijas un NMP dienesta kampaņu Jūties švaki - ne vienmēr ir tik traki, lai mudinātu iedzīvotājus meklēt alternatīvas ātrās palīdzības izsaukšanai. Tobrīd izsaukumi, kurus varēja uzskatīt par nepamatotiem, bija ap 30 procenti no visiem izsaukumiem, no tiem 70 procenti bija pie pacientiem ar hroniskām saslimšanām, bet 26 procenti pie pacientiem ar vīrusa saslimšanām.

Ja pacients vēršas pie ātrās palīdzības situācijās, kad nav apdraudēta veselība vai dzīvība, dienestam ir tiesības izsaukumā nenosūtīt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi vai arī piemērot samaksu.

Tagad šis jautājums par nepamatotiem izsaukumiem aktualizējies atkal, taču nevis tāpēc, ka tiktu ieviesta maksa par izsaukumiem, bet tāpēc, ka dienests no šīs nedēļas mainījis kārtību, kādā tiek izrakstīti rēķini par izsaukumiem, kad nav nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība un nav apdraudējuma cilvēka veselībai vai dzīvībai. Turpmāk rēķinus izrakstīs nevis dienesta brigādes mediķi izsaukuma laikā, bet tie tiks sagatavoti centralizēti un nosūtīti pa pastu. «Mediķu primārais uzdevums ir palīdzības sniegšana, nevis administratīvo funkciju veikšana,» saka NMP dienesta direktore Liene Cipule. «Vēlamies maksimāli atvieglot brigāžu darbu izsaukuma laikā, lai mediķiem nebūtu jānodarbojas ar lietām, kas nav saistītas ar ārstniecības procesu. Līdzšinējā kārtība izsaukumos nereti radīja arī konfliktsituācijas, dažkārt pat apdraudējumu mediķu drošībai, īpaši, ja tie bijuši maldinoši izsaukumi vai brigāde izsaukta, piemēram, pie iereibuša cilvēka, kuram nav nepieciešama medicīniskā palīdzība.»

NMP dienests atgādina: ja pacients vēršas pie ātrās palīdzības situācijās, kad nav apdraudēta veselība vai dzīvība, dienestam ir tiesības izsaukumā nenosūtīt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi vai arī piemērot samaksu. Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem pašlaik pacientam par šādu izsaukumu jāmaksā 40,14 eiro. Brigādes ik dienu izbrauc vidēji uz 1200 izsaukumiem, savukārt ik mēnesi vidēji 90 gadījumos tiek izrakstīti rēķini (tas ir tikai 0,25 procentos gadījumu no visiem izsaukumiem). Tāpat NMP dienests ir iesniedzis Veselības ministrijai izvērtēšanai priekšlikumus maksas pakalpojumu cenrāža izmaiņām, kas turpmāk paredzētu 56 eiro samaksu par šādu izsaukumu, tātad maksu palielināt par 16 eiro. «Izmaiņas attiecas tikai uz tām situācijām, kurās nav dzīvības apdraudējuma un dispečers par samaksu informējis zvanītāju jau izsaukuma pieteikšanas laikā,» uzsver L. Cipule. Viņa arī atgādina, ka dienesta uzdevums ir glābt cilvēku dzīvību. Prioritāri ir izsaukumi, kur mediķi steidz palīgā situācijās, kad ir nopietnas veselības problēmas un ir apdraudēta cilvēku dzīvība. Šādos izsaukumos palīdzība tiek nodrošināta bez maksas. Savukārt maksu par izsaukumu var piemērot, ja, pieņemot zvanu, dispečers jau pa tālruni konstatē, ka situācija nav dzīvību apdraudoša un pacientam palīdzība būtu jāsaņem pie sava ģimenes ārsta vai pašam vēršoties slimnīcā. Parasti gan šādos gadījumos dispečers iesaka zvanītājam izmantot citas palīdzības saņemšanas iespējas. Ja zvanītājs tomēr vēlas izsaukt NMP brigādi, tad izsaukuma pieteikšanas brīdī pa telefonu viņš tiek informēts arī par to, ka tas būs maksas izsaukums. Ja situācija ir neskaidra, brigāde tiek nosūtīta, lai klātienē izvērtētu situāciju.

***

Ko darīt?

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādi 113 izsauc, ja:

• ir bezsamaņa,

• apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,

• ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību,

• rodas pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula, kas var liecināt par sirds infarktu,

• ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu,

• citas dzīvību apdraudošas situācijas.

Dzīvībai nebīstamās situācijās nelielu traumu, pēkšņu saslimšanu, hronisku slimību paasinājuma gadījumos - pacients var saņemt palīdzību:

• pie ģimenes ārsta

• dežūrārsta

• pa ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (darbdienās no 17.00 līdz 8.00 rītā, brīvdienās visu diennakti)

• slimnīcu traumpunktos un uzņemšanas nodaļās

Avots: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

***

Vai jāmaksā?

• Par nepamatotu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes izsaukumu pacientam pašlaik ir jāmaksā 40,14 eiro

• Šāda kārtība ir spēkā jau vairākus gadus

• Dienests piedāvā šo maksu palielināt līdz 56 eiro

• Katru mēnesi vidēji 90 izsaukumos tiek izrakstīti rēķini par nepamatoti izsauktu ātro palīdzību

Avots: NMPD