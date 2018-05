Silenieks: Aizliegt 9.maija svētkus Latvijā nebūtu korekti

“Ir jāsaprot tas, ka krieviem, kas dzīvo Latvijā, īsti nav kopīgu svētku un pasākumu, kur var sanākt kopā. Mums ir Jāņi, kur mēs varam sanākt visi kopā, kur ir kaut kāda kopīga tematika. Viņiem īsti nav. Tie, kas ir pareizticīgie, varbūt ir pareizticīgo Ziemassvētki vai kaut kas tāds, bet nav šāda kopīga, vienojoša stāsta tieši viņu kultūrai, mentalitātei, izpratnei,” Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Silenieks sacīja RīgaTV 24 raidījumā "Preses klubs", komentējot 9. maija notikumus, t. sk. svinības Uzvaras parkā.

Silenieks uzskata, ka aizliegt 9. maija svētkus līdz ar to nebūtu korekti.

“Atņemt šos svētkus arī īsti nav pareizi. Es teiktu, ka tas pat ir riskanti. Vajag būt tai vienai dienai, kad cilvēki var sanākt kopā un runāt par lietām, par ko viņi grib runāt. Šo cilvēku ir daudz. To es arī paturu prātā, runājot par to, ka daudzi saka - aizliedzam, punkts un āmen. Nē, tik vienkārši nav,” ir pārliecināts AM parlamentārais sekretārs.

Silenieks gan atzina, ka personīgi 9. maija pasākumus neizprot: “Es uz to pasākumu skatos dažādi. No vienas puses es to nesaprotu - līdzīgi, kā es nesaprotu čigānu kāzas. Tas nenozīmē, ka viņas ir sliktas! Es viņas nesaprotu! Par stulbu esmu vai kā, bet man daži tie izgājieni mentāli derdzās. Bet citādāk ir diezgan interesanti uz tiem cilvēkiem paskatīties, un liela daļa no viņiem rada tādu pozitīvu domu un smaidu.”

Viņš arī izteica priekšlikumu, ka nākotnē šos svētkus varētu padarīt mūsdienīgākus, kara beigas svinot ar kara mākslas festivālu. “Ja jau tā ir uzvara un svin kara beigas, to varētu laika gaitā transformēt par kara mākslas festivālu - ja to grib mūsdienīgi kaut kādā veidā pārveidot par kaut ko interesantu un visiem saprotamu. Beigās vēl valstij no tūrisma būtu pievienotā vērtība. Tas ir, ja mēs gribam, lai viņš mums te notiek un netraucē,” raidījumā sacīja Silenieks.