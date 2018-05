Izkustas sarunas par gadiem nemainītu pabalstu

Daudzus gadus nemainīgi mazs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts izraisījis arī Eiropas Komisijas kritiku, taču šogad, iespējams, situācija varētu mainīties. Gan Labklājības ministrija, gan atbildīgā Saeimas komisija sākušas diskusijas par šā pabalsta palielinājumu, tomēr tam nepieciešami vismaz 19 miljoni eiro.

Saeimas deputāti un sociālās nozares eksperti nolēmuši kopīgi strādāt darba grupā, lai pārskatītu atbalsta mehānismus cilvēkiem, kuri saņem minimālo valsts garantēto ienākumu. Saeimas Sociālo un darba lietu komisija aicinās visas Saeimas frakcijas deleģēt savus pārstāvjus darba grupai. Komisijas priekšsēdētāja Aija Barča norāda, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, ko saņem vismazāk aizsargātās personas, nav pieaudzis jau daudzus gadus un «tas neapšaubāmi ir iemesls, lai pārskatītu valsts nodrošināto minimālo ienākumu apmēru». Darba grupas dienaskārtībā galvenokārt būs jautājumi par atbalsta mehānismu cilvēkiem, kuri invaliditātes vai citu iemeslu dēļ nav uzkrājuši darba stāžu un nevar saņemt valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumus. Vienlaikus darba grupa plāno arī vērtēt valsts un pašvaldību lomu mazāk nodrošināto personu atbalsta sistēmā, kā arī skatīt valsts atbalsta mehānismus kopsakarībā ar dažādiem invaliditātes aspektiem.

Deputāti vienojās skatīt arī Labklājības ministrijas sagatavotos priekšlikumus minimālo ienākumu palielināšanai, kas paredz no nākamā gada valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta minimālo apmēru no 64 eiro palielināt līdz 94 eiro. Labklājības ministrijas piedāvājums ir no 2019. gada palielināt pabalsta bāzi līdz 94 eiro mēnesī, kā arī mainīt koeficientus, kurus piemēro, izmaksājot šo pabalstu cilvēkiem ar invaliditāti. Piemēram, cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti šo koeficientu, kas pašlaik ir 1,3, piedāvāts mainīt uz 1,4. No 2020. gada Labklājības ministrija piedāvā indeksēt arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Tomēr jāuzsver, ka šīs izmaiņas 2019. gadā prasa no valsts budžeta lielus papildu izdevumus - 19 miljonus eiro.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras dati rāda, ka pašlaik valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu saņem 18 956 cilvēki, bet vidējais apmērs ir 104,7 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu piešķir gan vecuma, gan invaliditātes gadījumā. Cilvēkam, kuram nav tiesību uz valsts pensiju, bet ir sasniegts pensionēšanās vecums, ir tiesības saņemt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un tā apmērs ir 64,03 eiro mēnesī. Personai ar invaliditāti, kura nevar saņemt valsts pensiju, arī ir tiesības pieprasīt sociālā nodrošinājumu pabalstu, un tā apmērs ir atkarīgs no invaliditātes grupas. Cilvēkiem ar pirmās grupas invaliditāti pabalsts ir 83,24 eiro, personām ar otro invaliditātes grupu - 76,84 eiro, bet ar trešo - 64,03 eiro. Cilvēkiem ar invaliditāti kopš bērnības pabalsta apmēri ir nedaudz lielāki - no 106 eiro līdz 138 eiro.

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts

Saņēmēju skaits 18 956

Vidējais apmērs 104,7 eiro

Pabalsta pamata apmērs ir 64 eiro mēnesī

Avots: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra