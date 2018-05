NRA PĒTA: Banku un apdrošinātāju bizness klientu mānīšanai?

Apdrošināšanas sabiedrības izmanto likumā paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atmaksu, lai piedāvātu klientiem absurdi dārgus produktus, kas nes zaudējumus. IIN atmaksa ir vienīgais faktors, kas padara šos produktus pievilcīgus klientam, izpētījis pensiju pārvaldītājs Indexo.

IIN atmaksa vai citi nodokļu atvieglojumi ir mehānisms, kas tiek izmantots daudzās pasaules valstīs, lai stimulētu iedzīvotājus veikt uzkrājumus nākotnei. Latvijā, ņemot vērā demogrāfisko situāciju, tas ir vitāli svarīgi. Latvijā šī sistēma darbojas kopš 1997. gada, kad par attaisnotiem izdevumiem tiek uzskatītas privātajos pensiju fondos izdarītās iemaksas. Diemžēl atšķirībā no citam valstīm Latvijā apdrošinātāju piedāvātie pakalpojumi uzkrājošajai dzīvības apdrošināšanai un pensiju fondiem ir ārkārtīgi dārgi, salīdzinot ar citiem ieguldījumu produktiem Latvijā un pasaulē. Apdrošinātāju komisijas maksas ir tik lielas, ka tās apēd lielu daļu no tā, ko iedzīvotājs saņem kā IIN atmaksu no valsts.

Pēc Indexo aprēķiniem, noguldītājs klients var zaudēt līdz pat 192 procentiem no saņemtās nodokļu atmaksas. Šāds izmaksu līmenis gandrīz ar garantiju nolemjot klientu minimālai peļņai vai pat zaudējumiem. Piemēram, iemaksājot Ergo Life Insurance SE piedāvātajā Dzīvības apdrošināšana ar kapitāla veidošanu studiju finansēšanai ik gadu 1000 eiro, 15 gadu laikā būs uzkrāti vien 12 828 eiro, jo apdrošinātājs būs ieturējis 2172 eiro. Pierēķinot valsts veiktās IIN atmaksas 3000 eiro apmērā, noguldījums būs nesis nelielu peļņu noguldītājam. Taču arī apdrošinātājs būs nopelnījis. Savukārt valsts maciņš būs kļuvis plānāks.

Indexo izpētījis, ka viens un tas pats ieguldījumu fonds, iekļauts uzkrājošā dzīvības apdrošināšanas struktūrā, par kuru noguldītājam iespējams saņemt nodokļu atmaksu, bieži kļūst divas vai vairāk reizes dārgāks.

Lai piesaistītu klientus šiem produktiem, apdrošinātājs tieši IIN atmaksu izceļ kā galveno ieguvumu no šiem apdrošināšanas un pensiju plāniem. Piemēram, 2016. gadā IIN atvieglojumi uzkrājumu veicināšanai valsts budžetam izmaksāja 22 miljonus eiro. «IIN atmaksa būtībā kļūst par subsīdiju apdrošināšanas sabiedrībām, kas ļauj tām piedāvāt Latvijas iedzīvotājiem neizdevīgus produktus un uz to rēķina pelnīt,» teic Indexo izpilddirektors Toms Kreicbergs.

Lai novērstu kritisko situāciju apdrošināšanas tirgū un aizsargātu valsts budžetu un noguldītājus, pensiju pārvaldītājs Indexo rosina IIN atmaksu veikt tikai tādos gadījumos, ja izmaksas (neskaitot klasiskās dzīvības apdrošināšanas atskaitījumus) nepārsniedz 0,5 procentus gadā līgumiem ar garantēto ienesīgumu un 1,5 procentus gadā līgumiem ar piesaisti finanšu tirgiem. Pie šāda nosacījuma apdrošināšanas sabiedrības vairs garantēti nevarēs pelnīt uz valsts budžeta un iedzīvotājiem paredzētās nodokļu atmaksas rēķina. Tāpat Indexo piedāvā grozīt likumu, lai varētu atgūt IIN ne tikai uzkrājošajai dzīvības apdrošināšanai un privātajiem pensiju fondiem, bet arī citiem ieguldījumiem jebkurā Latvijā reģistrētā ieguldījumu fondā, ja tas izpilda iepriekšējos nosacījumus un ja ieguldītājs slēdz līgumu vismaz uz desmit gadiem. Indexo uzskata, ka tas palielinās konkurenci. Situācijas analīzi un savus ieteikumus Indexo ir nosūtījis Finanšu ministrijai, Labklājības ministrijai, Ministru kabinetam, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, kā arī Latvijas Bankai.

Viedokļi

Toms Kreicbergs, INDEXO izpilddirektors:

- Latvijas iedzīvotāji masveidā lieto uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu, lai krātu savas ģimenes nākotnei. Šā produkta izmaksas ir absurds, kas demonstrē apdrošinātāju un komercbanku cinisko attieksmi pret saviem klientiem. Gandrīz visi tirgū pieejamie produkti klientus nolemj minimālai peļņai vai zaudējumiem. Apdrošinātāji šos produktus spēj pārdot, jo piesola nodokļu atmaksu, ko nodrošina valsts. Rezultātā valsts subsidē apdrošinātājus daudzu miljonu eiro apjomā, bet klients iegūst minimāli vai pat zaudē

Valdis Siksnis, INDEXO valdes priekšsēdētājs:

- Jau tūkstošiem klientu bauda zemas ieguldīšanas izmaksas un caurspīdību, ko piedāvā INDEXO pensiju plāni. Esam pamatīgi sakratījuši pensiju 2. līmeņa tirgu. Citu ieguldījumu produktu izmaksas - konkrēti, uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas komisijas - vēl joprojām ir zem katras kritikas. Arī šeit INDEXO cīnīsies par radikālām pārmaiņām klientu labā