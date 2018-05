Sorosieši ņēmuši ASV budžeta naudu nelegālo imigrantu īpašam atbalstam

Miljardiera Džordža Sorosa finansētās organizācijas, kuras radījušas viedtālruņa programmpielikumu speciāli nelegālo imigrantu vajadzībām, tērējušas arī ASV nodokļu maksātāju naudu – ar šādiem atklājumiem nesen klajā nākusi ASV konservatīvā spārna politiķu domnīca Judical Watch (JW).

Šā gada 26. aprīlī JW publiskoja informāciju, ka «par ASV nodokļu maksātāju dolāriem un ar kreisā spārna miljardiera Džordža Sorosa finansēto organizāciju gādību atvērto robežu aktīvisti laiduši klajā viedtālruņu aplikāciju, kura nelegālajiem imigrantiem palīdzēs izvairīties no federālo varu pārstāvošajiem tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem (galvenokārt imigrācijas policijas)».

Jaunā programmpielikuma nosaukums ir Notifica, un tā mērķis ir kalpot ASV robežu nelegāli šķērsojušai personai par informācijas un saziņas līdzekli, bet galvenais - nosargāt šo personu no ASV policistiem, kuri uzrauga, tvarsta un izraida no ASV teritorijas nelegālos imigrantus. Piemēram, imigrants, pamanot tuvojamies federālās varas pārstāvjus, nospiež uz programmpielikuma viedtālrunī, kas viņam nodrošina tūlītēju saziņu tiešsaistē ar ģimeni, draugiem, paziņām un, galvenais, sabiedrisko organizāciju apmaksātiem advokātiem, kuriem jāaizstāv nelegālie imigranti no varas iestāžu represijām. Zibenīga sakaru nodrošināšana ar kompetentiem informācijas sniedzējiem nelegālim ļauj vai nu izmukt no policijas rokām, vai arī, ja viņam nelaimējas un viņš tajās jau iekļuvis, veiksmīgi aizstāvēties pret viņam izvirzītājām apsūdzībām un izvairīties no likuma bardzības.

JW informē, ka aplikācijas radītāji paši sevi dēvē par apvienību United We Dream - lielāko ASV jauniešu imigrantu bezpeļņas organizāciju, kuras sastāvā esot vairāk nekā 400 000 biedru. Organizācijas galvenie saukļi esot cīņa par vienādām tiesībām dažādu krāsu cilvēkiem, cīņa pret rasismu, koloniālismu un ksenofobiju. Tomēr, kā norāda JW, viens no galvenajiem organizācijas darba virzieniem ir aktivitātes nelegālo imigrantu tiesiskās aizsardzības jomā.

Konservatoru domnīca izpētījusi, ka United We Dream aizsācies kā kustības National Immigration Law Centres (NILC) projekts. Tāpat JW noskaidrojusi, ka no 2008. līdz 2010. gadam NILC saņēmis no ASV valdības finansējumu 206 453 ASV dolārus. Šis ASV budžeta līdzekļu devums ticis papildināts ar arī Latvijā ļoti labi pazīstamu finansējuma avotu. «Lielākā pīrāga daļa nāca no Open Society Foundation. Sorosa struktūras aktīvi popularizēja atvērtās ASV - Meksikas robežas ideju, organizējot protestus pret cīņu ar nelegālajiem imigrantiem,» vēsta JW.

To, ka nelegālo imigrantu vajadzībām radīts programmpielikums Notifica, plašsaziņas līdzekļi ziņoja jau 2017. gada martā. Piemēram, portāls mashable.com, aprakstot jauno produktu, norādīja, ka tā sūtība ir «gādāt par imigrantiem, kuri bēg uz Trampa Ameriku».

JW ir ASV dibināta sabiedriska organizācija, kura sevī apvieno aktīvos konservatīvās politikas piekritējus. Organizācija veikusi dažādus pētījumus par ASV demokrātu partiju un tās finansētājiem, kā arī viņu veiktajām aktivitātēm, tostarp par Džordžu Sorosu un viņa dibināto organizāciju tīmekli. JW kopējais budžets ir 35 miljoni ASV dolāru. Piemēram, no 1997. līdz 2002. gadam JW ieguvusi 19 grantus no turīgām ASV organizācijām vairāk nekā 7 miljonu ASV dolāru apmērā. Galvenie ziedotāji organizācijai ir trīs fondi: Sarah Scaife Foundation, The Carthage Foundation un John M. Olin Foundation.

JW pazīstama arī ar vairāku izmeklēšanu uzsākšanu un ierosinātām tiesvedībām pret Demokrātu partijas vadīto ASV Valsts departamentu un valdošajiem politiķiem. JW nākusi klajā arī ar dažādām konservatīvā strāvojuma likumdošanas iniciatīvām.