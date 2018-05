Brīdina par zāļu izņemšanu no kompensācijas saraksta  

Veselības ministrijas politiskā iniciatīva par pieļaujamo cenu koridoru kompensējamām zālēm jau saņēmusi kritiku – ne par vēlmi samazināt medikamentu cenu, bet par nepārdomātu rīcību, kas veicinās zāļu ražotāju atteikšanos no dalības kompensējamo zāļu sistēmā un vēlmi vispār aiziet no Latvijas tirgus.

Veselības ministrijas priekšlikums paredz zāļu kompensācijas sistēmā noteikt pieļaujamo cenu koridoru jeb maksimāli pieļaujamās cenu atšķirības līdzvērtīgas efektivitātes zālēm. Pašlaik zāļu kompensācijas sistēmā cena līdzvērtīgas efektivitātes medikamentiem var atšķirties daudzkārt - pat 800 procentu apmērā. Ja pacientam ir nozīmēts dārgāks medikaments - cits, nevis lētākais līdzvērtīgas efektivitātes medikaments, pacients ievērojami pārmaksā par zālēm. Kā piemēru Veselības ministrija izmanto medikamentu x, kura vienas tabletes cena ir 12 eirocenti, bet valsts kompensē 75 procentus no references (lētākā) medikamenta cenas. Lētākā medikamenta gadījumā pacients samaksā tikai 25 procentus pacienta līdzmaksājumu, kas ir trīs eirocenti, bet valsts kompensē deviņus centus, savukārt, ja pacientam ir izrakstīts cits medikaments, valsts samaksā tos pašus deviņus centus, pacienta līdzmaksājums ir trīs centi, bet vēl jāmaksā atlikusī summa par medikamenta cenu (piemērā tie ir vēl papildu 24 centi). Pēc Veselības ministrijas aprēķiniem, visvairāk šādi pacienti maksā par zālēm sirds un asinsrites slimību ārstēšanā, kā arī par ādas slimību zālēm. 2017. gadā pacienti, iegādājoties nereferences medikamentus, samaksājuši 25 miljonus eiro, norāda Veselības ministrija.

«Līdzvērtīgas efektivitātes medikamentu sastāvā ir tā pati aktīvā jeb ārstējošā viela, kas ir oriģinālajos preparātos, tāpēc to terapeitiskā efektivitāte, piemērojot tādas pašas devas, ir līdzvērtīga,» skaidro veselības ministre Anda Čakša. «Lai mazinātu pacientu līdzmaksājumus, rosinām noteikt maksimāli pieļaujamo cenu atšķirību līdzvērtīgas efektivitātes zālēm - ne vairāk kā 100 procentus virs lētākā medikamenta cenas. Šāds cenu ierobežojums ļaus saglabāt zāļu izvēles iespējas, gadījumā, ja pacientam nav piemērotas lētākās zāles, vienlaikus nodrošinot mazākus izdevumus.» Jaunā kārtība stātos spēkā no 2019. gada 1. janvāra.

Par Veselības ministrijas plāniem mainīt valsts kompensējamo zāļu sistēmu neizpratni pauž Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācija (SIFFA, apvieno 19 zāļu ražotājus), jo tā būtiski ierobežos pacientu pieeju medikamentiem, jo apdraudēti būs gan tirgū jau esošie oriģinālie medikamenti, gan tie jaunākās paaudzes medikamenti, kuri gaida uz iekļaušanu sistēmā. «Ja kardioloģijā zemākā kompensējamo zāļu iepakojuma cena pašlaik ir 59 centi, saskaņā ar ministrijas iniciatīvu var aprēķināt, ka nākamo šajā grupā iekļauto zāļu cena nedrīkstēs pārsniegt 1,18 eiro. Lai paliktu sarakstā, visas pārējās zāles ar augstāku cenu būs spiestas cenu samazināt, bet tas nozīmē, ka šo salīdzinoši dārgāko zāļu ražotājiem vispār var zust interese palikt Latvijas zāļu tirgū,» uzsver asociācijas izpilddirektors Valters Bolēvics.

arī pauž neizpratni par to, ka sabiedrībai tik nozīmīga politiska iniciatīva, kas skar ļoti lielu iedzīvotāju daļu, ir izstrādāta, nekonsultējoties ne ar zāļu ražotājiem, ne to pārstāvošām organizācijām, ne pacientu un ārstu organizācijām. SIFFA aicina Veselības ministriju uzsākt diskusiju par jauno iniciatīvu, sniedzot pamatotu, aprēķinos balstītu redzējumu un uzklausot visu iesaistīto pušu viedokļus. Asociācija atgādina, ka Latvija jauno kompensējamo medikamentu pieejamības ziņā ir pēdējā vietā Eiropā. Eiropas Zāļu ražotāju asociācijas apkopojums pērn pavasarī liecina, ka no 112 Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētajām jaunajām zālēm Latvijā tiek kompensētas tikai 9, kamēr Lietuvā - 30, bet Igaunijā - 19. Citās ES valstīs kompensējamo zāļu sarakstā iekļauts daudz plašāks zāļu klāsts nekā Latvijā, tostarp arī jaunākas un efektīvākas zāles, un iedzīvotājiem no savas kabatas par zālēm jāmaksā ievērojami mazāk vai nemaz.

VIEDOKLIS

Valters BOLĒVICS, Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas (SIFFA) izpilddirektors:

- Ideja samazināt pacientu līdzmaksājumus par kompensējamām zālēm ir apsveicama, taču jautājums - ar kādiem līdzekļiem šo mērķi plānots sasniegt. Diemžēl Veselības ministrijas steigā, vienpusīgi, bez saskaņošanas ar nozari izziņotā iniciatīva, kas nepiedāvā nekādus aprēķinus, liek domāt, ka iecerētas izmaiņas nav pārdomātas un pacienti būs nevis ieguvēji, kā sola ministrija, bet gan zaudētāji. Zaudējums varētu būt ļoti būtisks - paredzot iespēju ārstēties tikai ar lētākās izvēles medikamentiem, kā arī būtiski samazinot jauno zāļu izmaksu efektivitātes kritērijus, pacientiem tiks liegta pieeja efektīvām jaunākās paaudzes valsts apmaksātām zālēm.