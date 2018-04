Fizisku vai seksuālu vardarbību Latvijā piedzīvojuši 39% sieviešu, atklāj pētījums

Kopš 15 gadu vecuma fizisku vai seksuālu vardarbību piedzīvojuši 38,6% sieviešu Latvijā vecumā no 18 līdz 74 gadiem, secinājuši Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksa veidotāji.

Latvijas rādītājs ir augstāks nekā Eiropas Savienības (ES) valstīs vidēji. ES vidēji kopš 15 gadu vecuma fizisku vai seksuālu vardarbību piedzīvojuši 33% sieviešu.

Vienlaikus Latvijā vērojami zemāki rādītāji nekā ES, runājot par sievietēm, kuras piedzīvojušas fizisku vai seksuālu vardarbību pēdējā gada laikā. Latvijā šādu vardarbību pēdējā gada laikā izjutuši 6,3% sieviešu, bet ES dalībvalstīs - vidēji 7,8% sieviešu.

Aptaujā Latvijā daudzas sievietes norādījušas, ka cietušas no fiziskas vai seksuālas vardarbības, bet neesot par to nevienu informējušas. Latvijā 32,1% sieviešu esot cietušas no vardarbības, bet neesot par to nevienam teikušas. ES šis rādītājs ir vairāk nekā divas reizes mazāks - 13,4%.

Kā aplēsuši indeksa veidotāji, Latvijā vardarbība ir smagāka nekā ES valstīs. Piemēram, 84,1% no sievietēm, kuras cietušas no fiziskas vai seksuālas vardarbības, saskārušās ar veselības problēmām pēc notikušā, bet ES vidēji veselības problēmas piedzīvojuši 68,9% cietušo sieviešu.

Vienlaikus Latvijā, salīdzinot ar ES, sievietes retāk piedzīvojušas fizisku vai seksuālu vardarbību no vairāku cilvēku puses, piemēram, Latvijā uz dzīvesbiedru un bijušo dzīvesbiedru vardarbību norādījuši 29,5% respondentu, savukārt ES vidēji par atkārtotu vardarbību ziņojuši 37,4% aptaujāto sieviešu. Latvijā sievietes visbiežāk esot cietušas no dzīvesbiedru puses - 60% cietušo sieviešu, savukārt ES šis rādītājs bijis 43%.

Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā 100 punkti nozīmē pilnīgu līdztiesību, bet 1 - nelīdztiesību, savukārt vardarbības pret sievieti analīzē jo augstāks rezultāts, jo augstāka vardarbība sabiedrībā vērojama, proti, 1 punkts nozīmē, ka vardarbība neeksistē, bet 100 punkti - vardarbība pret sievieti ir ārkārtīgi izplatīta. Latvijas rādītājs ir 38,2, bet ES vidēji - 27,5.

Latvijai arī visos galvenajos apakšrādītājos rezultāts ir augstāks nekā ES vidēji. Piemēram, vardarbības izplatības aspektā Latvija ieguvusi 23,3 punktus, kas ir par 2,1 punktu vairāk nekā ES vidēji, savukārt, vērtējot vardarbības smagumu, Latvija ieguvusi 58,4 punktus, kas ir par 11,5 punktiem vairāk nekā ES dalībvalstīs vidēji. Tāpat Latvijai augstāks rezultāts nekā vidēji ES vērojams informācijas atklāšanā par vardarbību.

Latvija vardarbības pret sievieti sadaļā indeksā vidēji ieguvusi nedaudz augstāku punktu skaitu nekā Lietuva un Igaunija, kas nozīmē, ka, pēc indeksa datiem, Latvijā vardarbība pret sievieti ir izplatītāka nekā kaimiņvalstīs.

Kā ziņots, EIGE izveidotajā Eiropas Dzimumu līdztiesības indeksā Latvija ar 57,9 punktiem, ierindojas 17.vietā starp 28 ES dalībvalstīm, aģentūrai LETA pavēstīja Labklājības ministrijas pārstāve Linda Jansone. Tas ir par 17 punktiem augstāks rādītājs nekā 2012.gadā, turklāt Latvija ir viena no četrām dalībvalstīm, kurā rādītāji ir uzlabojušies visās sešās indeksa jomās - zināšanas, nauda, darbs, vara, laiks, veselība.