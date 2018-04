No amata gāzts Bauskas novada domes priekšsēdētājs  

Deviņiem deputātiem paužot neuzticību Bauskas novada domes priekšsēdētājam Raitim Ābelniekam (VL-TB/LNNK), viņš šovakar zaudējis amatu, informēja domes deputāts Aleksandrs Novickis (LRA).

Par Ābelnieka atbrīvošanu no amata nobalsoja tikai tie deputāti, kuri arī rosināja neuzticības balsojumu.

Lai arī ārkārtas domes sēdes darba kārtībā bija iekļauts balsojums par neuzticības izteikšanu priekšsēdētāja vietniekam Voldemāram Čačam (VL-TB/LNNK), tas šodien nenotika, jo likums neļauj domei strādāt bez vadības.

Tuvāko divu nedēļu laikā tiks sasaukta ārkārtas domes sēde gan jauna domes priekšsēdētāja ievēlēšanai, gan Čača atbrīvošanai no amata un jauna priekšsēdētāja vietnieka izvēlei. Novickis skaidroja, ka deputāti, kas rosināja neuzticības balsojumu, jau sprieduši par kandidātiem amatiem, taču konkrētus uzvārdus nenosauca. Viņš arī nekomentēja, vai mēra amatam varētu tiks virzīts pats.

Jau vēstīts, ka deviņi Bauskas novada domes deputāti aicināja kārtējās domes sēdē iekļaut jautājumu par neuzticības izteikšanu Ābelniekam un viņa vietniekam Čačam.

Pieprasījumu parakstīja deviņi no 17 deputātiem - Andris Arcimovičs (S), no Latvijas Reģionu apvienības ievēlētie Novickis, Aivija Kursīte un Karīna Andreika, Artūrs Toms Plešs ("Latvijas attīstībai"), Gatis Skurba ("No sirds Latvijai"), kā arī Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas deputāti Raimonds Žabovs, Rudīte Čakāne un Juris Landorfs. Pārējie deputāti domē pārstāv nacionālo apvienību, "Vienotību" un Zaļo un zemnieku savienību.

Tomēr domes priekšsēdētājs Ābelnieks domes sēdes sākumā darba kārtība neiekļāva jautājumus par neuzticības izteikšanu, tāpēc deviņi deputāti, kuri šādu balsojumu rosināja, domes sēdi pameta, un sēdē netika nodrošināts kvorums.

Jautājumu izskatīšanai tika sasaukta ārkārtas sēde vakarā.