Diskusija: Tranzīta un banku nedienas ekonomikas izaugsmi nesagraus  

Uz Neatkarīgās jautājumiem atbild bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš un Luminor ekonomists Pēteris Strautiņš.

- Zīmīga daļa no Latvijas pakalpojumu eksporta ir finanšu eksports. Šogad tiks būtiski samazināta nerezidentu daļa banku sfērā. Kā jūs vērtējat, kādas tas izraisīs sekas Latvijas ekonomikā šogad?

Pēteris Strautiņš: - Latvijā finanšu pakalpojumu eksports pērn bija nedaudz virs 2% no kopējā eksporta, pagājušajā gadā tie bija 370 miljoni eiro. Lietuvai, kurā gandrīz nav nerezidentu depozītu, finanšu pakalpojumu eksports bija 123 miljoni eiro. Starpība ir ap 250 miljoniem eiro jeb mazāk kā 1% no Latvijas IKP. Ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas finanšu pakalpojumu eksports līdz Lietuvas līmenim nenokritīs, turklāt samazināšanās notiks pakāpeniski. Tāpēc es būtu ārkārtīgi pārsteigts, ja banku nozares pārmaiņu tiešā negatīvā ietekme uz IKP šogad būs lielāka par pusi procenta no IKP.

- Lai novērtētu nerezidentu kontu apkalpošanas pilnīga aizlieguma ekonomisko ietekmi, ir jāņem vērā arī tas, ka nerezidentu banku konta esamība Latvijā ir cēlonis ceļojumu, telekomunikācijas, datu pārraides un daudzu citu biznesa pakalpojumu eksportam.

Pēteris Strautiņš: - Viss finanšu pakalpojumu eksports nepazudīs. Arī rezidentus apkalpojošās bankas eksportē noteiktus finanšu pakalpojumus, un ir arī citu finanšu pakalpojumu eksports - specializētie patēriņa kreditēšanas uzņēmumi utt. Taču, runājot par netiešajiem efektiem, tad ne jau visi no tiem būs tikai negatīvi. Citām nozarēm - nefinanšu uzņēmumiem - būs pieejami vairāk nekā tūkstotis augsti kvalificētu darbinieku, jo citām bankām nevajadzēs tik daudz jaunu darbinieku. Rīgā kļūs pieejamas biroja telpas, kas dos jaunas iespējas biznesa ārpakalpojumiem, kuri līdz šim piemērotu ofisa telpu trūkuma dēļ izvēlējās nevis Rīgu, bet, piemēram, Viļņu. Netiešie efekti ir gan pozitīvi, gan negatīvi. Negatīvie efekti diezgan ātri uzsūksies. Šogad Latvijas ekonomika startē labi un ietekme uz IKP pieaugumu noteikti būs, bet mazāk nekā viens procentpunkts. Rūpniecības un tirdzniecības pieaugums šā gada pirmajos divos mēnešos vidēji bija pieci līdz seši procenti. Nodokļu ieņēmumi reālā izteiksmē pieauga par 7%. Ekonomika aug ļoti ātrā tempā.

Mārtiņš Āboliņš: - Runājot par banku sektora ietekmi uz visiem ekonomikas sektoriem kopā, ar visiem netiešajiem efektiem, tad šogad tie varētu būt līdz viena procentam līmenim. Taču tas ir tad, ja vērtējam finanšu pakalpojuma eksportu. Banku sektoram kopumā tomēr ir sistēmiska ietekme uz tautsaimniecību. Kamēr mēs nerezidentu banku sektoru vērtējam tikai kā augstas pievienotās vērtības pakalpojumu eksportu, tad, jā, ietekme būs tuvu pie procenta no IKP. Jau ir aprīļa beigas, un līdz ar to ietekme uz visu gadu, tam varētu piekrist, būs aptuveni pusprocenta lielumā no IKP. Finanšu pakalpojuma biznesa segmenta ietekme uz citu pakalpojumu eksportu nav liela. Ja tūrisms rada aptuveni 750 miljonu eiro lielus ienākumus gadā, tad no tā banku sektora radītā daļa varētu būt aptuveni 30 miljoni eiro. Lielākā daļa tūristu pie mums iebrauc no tuvākajām kaimiņvalstīm un Ziemeļeiropas. Krievijas tūristu īpatsvars jau ir ievērojami samazinājies. Kaut kādos segmentos, atsevišķos mājokļu segmentos vai atsevišķos pakalpojumu segmentos, kas tieši vērsti augsta ienākuma līmeņa klientiem, sekas būs pamanāmas.

- Cilvēki sagaida, ka, nerezidentu biznesam aizejot, nekustamo īpašuma cenas un ar tām saistītā kadastra vērtība, līdz ar to arī nekustamā īpašuma nodoklis varētu kristies. Tā būs?

Mārtiņš Āboliņš: - Būs, bet tikai dažos nekustamā īpašuma segmentos. Cenu tehniskā korekcija lielā mērā notika jau 2014. gadā, kad izmainījās nosacījumi uzturēšanās atļaujām nerezidentiem. Taču pārmaiņas neskars nekustamā īpašuma segmentus, kas vērsti uz vietējo tirgu, un maz ticams, ka tas kaut kādā veidā varētu ietekmēt sērijveida dzīvokļu cenas. Varbūt tas var ietekmēt nekustamos īpašumus ar cenu virs 250 tūkstošiem eiro, kur vietējais pieprasījums ir teju neeksistējošs. Tas noteikti atstās sekas uz būvniecību un attīstītājiem, spiežot vairāk domāt par projektiem vietējam segmentam par cenām, kuras vietējie var atļauties maksāt. Taču kopumā, domāju, ka nekustamā īpašuma cenas lētākas nekļūs. Ja salīdzinām Rīgu ar Viļņu - vidējais algu līmenis ir gandrīz identisks, bezdarba līmenis ir aptuveni tāds pats, bet nekustamo īpašumu cenas Viļņā ir par 20% augstākas, faktiski gandrīz visos tirgus segmentos.

Pēteris Strautiņš: - Nekustamā īpašuma cenas Latvijā turpinās augt, jo nominālais IKP (naudas izteiksmē neatņemot inflāciju) aug par 7% gadā, bet kopējais algu fonds pieaug vēl daudz straujāk - tuvu desmit procentiem. Tāpēc gaidīt, ka nekustamā īpašuma cenas kristos, nebūtu pamata.

